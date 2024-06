Ранее на неделе разработчики улучшили производительность эмулятора на слабых процессорах.

Команда RPCS3 выпустила ещё один набор исправлений для эмулятора игровой консоли PlayStation 3. Благодаря kd-11, основному разработчику RPCS3, в эмуляторе была реализована новая функция, что позволило устранить некоторые проблемы с рендерингом изображения в играх Insomniac Games, сообщает OC3D. Сюда входят Ratchet & Clank: Tools of Destruction, Ratchet & Clank: Quest for Booty и Resistance: Fall of Man.

Источник изображения: Luis Villasmil, Unsplash (отредактировано)

Ранее на этой неделе было выпущено новое обновление для RPCS3, которое значительно повысило производительность систем с процессорами начального класса. Это обновление обеспечило ошеломляющий прирост производительности вплоть до 100% в некоторых играх.

Проект продолжает быстро совершенствоваться, недавно команда RPCS3 отметила тот факт, что на эмуляторе можно играть уже в более чем 70% игр PlayStation 3. Благодаря поддержке более высокого разрешения и частоты обновления многие классические игры PlayStation 3 теперь лучше всего выглядят на ПК. Кроме того, некоторые игры поддерживают моды.