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Moleculo
AMD выпустила графический драйвер с оптимизации для Ghost of Tsushima, Hellblade II и F1 24
А также новыми профилями HYPR-RX, ИИ-оптимизациями и исправлениями ошибок.

AMD выпустила набор программного обеспечения (ПО) Adrenalin версии 24.5.1, внедрив оптимизации для игр Ghost of Tsushima, Senua’s Saga: Hellblade II и F1 24, релиз которых намечен на 16, 21 и 28 мая соответственно. Помимо этого, компания сообщает о внедрении новых профилей HYPR-RX, исправлении ряда ошибок и оптимизациях, которые повысят привлекательность современных видеокарт Radeon для обычных пользователей, создателей контента и разработчиков, увлекающихся искусственным интеллектом (ИИ).

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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В новое ПО добавили профили HYPR-RX для игр Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Starfield и The Last of Us Part I. В этих профилях подобрано оптимальное сочетание технологий AMD и их настроек для повышения производительности и снижения задержки в играх.

В новых драйверах исправили вылеты и зависания драйвера в World of Warcraft (включая Classic) на видеокартах RDNA 3, а также аналогичные проблемы на видеокартах Radeon RX 5000 в Overwatch 2. Далее, были устранены артефакты на воде в Alan Wake 2 при включении технологии Radeon Boost, мерцание текстур в Hitman: Contracts, статтеры при переключении между окнами, когда включён оверлей с метриками производительности.

Что касается ИИ, компания сообщает, что новейшая версия ПО обеспечит оптимальную совместимость и производительность для наилучшего рабочего процесса. На отдельной странице компания перечисляет приложения, в которых различные ИИ возможности могут быть ускорены на видеокартах Radeon RX 7000. Также компания указывает на поддержку ряда потребительских видеокарт вычислительной платформой ROCm.

#amd #видеокарты #драйверы
Источник: amd.com
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