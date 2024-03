Первый игровой NUC после того, как ASUS переняла линейку продуктов у Intel.

Компания ASUS готовит к началу продаж миниатюрный игровой компьютер NUC (Next Unit of Compute) под брендом ROG (Republic of Gamers), одна из конфигураций уже замечена на сайте зарубежного интернет-магазина, она предложит флагманский процессор из серии Intel Core Ultra 1-го поколения и дискретную графику NVIDIA для ноутбуков, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: ASUS

реклама

Компьютер ASUS NUC 14 ROG появился на сайте Proshop. За конфигурацию с 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 185H, мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070, настроенной на работу в пределах 115…140 Вт, 32 ГБ оперативной памяти и терабайтным накопителем в Германии придётся заплатить 2499 евро, без учёта местных налогов стоимость компьютера составляет 2100 евро. Продажи начнутся 10 апреля.

Источник изображения: Proshop

Стоит отметить, что Intel Core Ultra 9 185H на сегодняшний день является единственным процессором в линейке Meteor Lake-H с TDP по умолчанию 45 Вт. В составе компьютера ASUS NUC 14 ROG процессор может работать в режиме с базовым TDP равным 65 Вт. Процессор предлагает конфигурацию ядер 6P+8E+2LPE и повышает частоту до 5,1 ГГц.

Подробнее об ASUS NUC 14 ROG можно узнать на официальном сайте. Запланированы две конфигурации, помимо вышеописанной компания выпустит вариант с 16-ядерным Intel Core Ultra 7 155H и мобильной видеокартой RTX 4060 от NVIDIA. Обе системы имеют размеры 270×180×50 мм, комплектуются 330-ваттным блоком питания. Оперативную память компьютеров можно нарастить до 64 ГБ, установив пару модулей по 32 ГБ, для M.2 накопителей есть три разъёма с поддержкой PCIe Gen4x4.

В числе внешних разъёмов - USB4 Type-C порт Thunderbolt 4 с поддержкой спецификации DP2.1 и режимами быстрой зарядки 5 В, 9 В и 12 В. ASUS NUC 14 ROG можно установить горизонтально или вертикально с помощью специальной подставки.