В GOG есть уже несколько игр от PlayStation Studios.

Некоторые эксклюзивы игровой консоли Sony PlayStation уже как несколько лет выходят на ПК, но их полная свобода от DRM защиты по-прежнему остаётся довольно редким явлением. В магазине GOG появилась God of War — вышедшая в 2018 году и отмеченная наградами новая часть знаменитой франшизы от студии Santa Monica Studio. В честь этого события игра получила скидку 50%, сообщает Neowin.

Источник изображения: SIE Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment

Версия игры для ПК отличается рядом дополнительных улучшений, по сравнению с версией для консолей Sony PlayStation. К ним относятся улучшенная графика, внедрение поддержки технологий масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FSR, поддержка клавиатуры и мыши, а также поддержка сверхшироких мониторов.

Впервые информация о выходе God of War в GOG появилась полгода назад, вскоре после выхода Days Gone. Затем Sony выпустила в магазине Uncharted: Legacy of Thieves Collection, предложив фанатам этой франшизы ещё одну возможность приобретения помимо сервисов Steam от Valve и Epic Games Store. Какими игры PlayStation Studios могут появиться в GOG следующими, на данный момент неизвестно.

GOG — сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр от CD Projekt. Одним из главных отличий GOG от других подобных сервисов является отсутствие DRM защиты.