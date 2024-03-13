Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
God of War стала доступна в сервисе GOG без DRM защиты
В GOG есть уже несколько игр от PlayStation Studios.

реклама

Некоторые эксклюзивы игровой консоли Sony PlayStation уже как несколько лет выходят на ПК, но их полная свобода от DRM защиты по-прежнему остаётся довольно редким явлением. В магазине GOG появилась God of War — вышедшая в 2018 году и отмеченная наградами новая часть знаменитой франшизы от студии Santa Monica Studio. В честь этого события игра получила скидку 50%, сообщает Neowin.

Источник изображения: SIE Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment

реклама

Версия игры для ПК отличается рядом дополнительных улучшений, по сравнению с версией для консолей Sony PlayStation. К ним относятся улучшенная графика, внедрение поддержки технологий масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FSR, поддержка клавиатуры и мыши, а также поддержка сверхшироких мониторов.

Впервые информация о выходе God of War в GOG появилась полгода назад, вскоре после выхода Days Gone. Затем Sony выпустила в магазине Uncharted: Legacy of Thieves Collection, предложив фанатам этой франшизы ещё одну возможность приобретения помимо сервисов Steam от Valve и Epic Games Store. Какими игры PlayStation Studios могут появиться в GOG следующими, на данный момент неизвестно.

GOG — сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр от CD Projekt. Одним из главных отличий GOG от других подобных сервисов является отсутствие DRM защиты.

#игры #god of war #gog
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
17
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
5
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
3
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
38
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
+
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Новые открытия разрушают гипотезу о существовании органической жизни на спутнике Юпитера Европе
+
Украинский нардеп Лапин назвал две основные причины поражения M142 HIMARS в Никаноровке
+
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
3
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
5
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
+
В Индии запускают летающее такси для борьбы с пробками на дорогах
+
Криптодобытчики переходят на новый универсальный тип майнинг-ригов
1
Infinix Note 40 Pro 5G прошёл различные сертификации и тесты с чипом похожим на Dimensity 7020
1
Проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В преобразуется в Ил-212
3
На крупнейшем острове Байкала построят первую асфальтированную дорогу
1
Активизация мошенников перед президентскими выборами в России вызывает тревогу среди экспертов
+
Топовая китайская видеокарта MTT S80 медленнее встроенной графики AMD
1
Умное кольцо CIRCUL RING с необычным растягивающимся механизмом скоро получит краудфандинг
+

Популярные статьи

Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
24
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
41
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
10
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
21
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
31
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
11
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
12
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
13
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
64

Сейчас обсуждают

Chihonya
15:19
вот он с него и спросит))))
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
OgoGoLog
15:17
Шеша радуйся. Кумира твоего освободили ⚡️Суд освободил условно-досрочно криминального авторитета Шакро Молодого, осужденного за взятки экс-руководителям СК Москвы — пресс-служба
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
seedkls
15:17
так их амудешников
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
Chihonya
15:16
редкое г, я бы сказал, но у шишуна это топ
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
glavhyilo
15:14
вывести просто хотят деньги по крупному из битка киты и раскрутили его поэтому разого.Это многие знают,на хомяка кинут потом биток и уйдут.
Эксперты назвали причины роста BTC выше $73 000 и рассказали, что ожидать в будущем
Китя
15:13
Сильно не нахваливай свой жижобайт, не мацой его часто, пластик хрупкий и прокладки текучие. полное гоавно. а не карта.
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Блейд
15:11
Не обращай внимания, он пару месяцев назад собирал другу из Турции, сейчас Испания, через мясичишку из Италии будет
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
dfg13
15:10
Тут еще такой нюанс упущен, если он тогда только видяху 5 лет назад купил, значит остальное железо ещё старше это раз. И ещё не понятно во сколько ему обошлась 3070ti (если тысяч в 35 то не так уж и п...
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
O Clock
15:10
он пока что Никола, а скоро еще и Нидвора
Армения теряет ИТ-специалистов, доходы отрасли падают
Блейд
15:09
А как ты определил то что у тебя жир? Я знаю нормальных ребят с Брянска, Но у тебя какие-то отклонения
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем