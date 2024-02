Модель S80 представили в конце 2022 года.

Техно-блогер из Китая EJ Hardware опубликовала на своём YouTube канале сравнительное тестирование видеокарт Moore Threads S80 и S70 с разными версиями драйверов, показав, чего достигла компания с момента выпуска первой модели в конце 2022 года.

Источник изображения: Manuel, Unsplash (отредактировано)

Прогресс есть, в некоторых играх производительность видеокарт выросла в несколько раз. Также с новыми драйверами видеокарты демонстрируют внушительное увеличение производительности в бенчмарках 3DMark.

Так видеокарты Moore Threads S80 и S70 выглядят вживую, внешне модели практически не отличаются. Источник изображения: 二斤自制 EJ Hardware, YouTube

В тестовый набор вошли игры Genshin Impact, Call of Duty: Modern Warfare 3 (MW3), League of Legends (LoL), CrossFire, Risk of Rain 2 и Dota 2 (в порядке слева направо на графиках ниже). Прирост производительности наблюдается как в 1080p разрешении, так и 2K. В частности, в MW3 производительность между первым и новейшим драйвером отличается до трёх раз в пользу последнего.

Источник изображения: 二斤自制 EJ Hardware, YouTube

В популярных MOBA играх LoL и Dota 2 прирост средней частоты кадров тоже достигает двух-трёх раз, причём Dota 2 на первых порах вообще не работала с видеокартой Moore Threads S80, которая стала доступна на рынке первой.

Источник изображения: 二斤自制 EJ Hardware, YouTube

Также видеокарты дополнительно были протестированы в некоторых играх только с новейшим драйвером. В этот список вошли CS2, Dead Cells, PUBG, Party Animals, Total War: Troy, Valorant. Все игры работают, но, конечно, для соревновательных CS2 и PUBG частота кадров не очень высокая.



Эти значительные достижения должны стать отличной новостью для геймеров в Китае, особенно, с учётом того, что цены на видеокарты Moore Threads постоянно снижаются с момента выпуска, сообщает VideoCardz. В настоящее время цена модели S80 с 16 Гб видеопамяти составляет 1499 юаней, а S70 с 7 ГБ видеопамяти можно найти в продаже за 949 юаней, около 19200 и 12200 рублей соответственно на момент написания.