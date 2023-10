Геймплей в Counter Strike 2 должен стать более плавным.

AMD выпустила набор программного обеспечения с новым графическим драйвером Software: Adrenalin Edition 23.10.1, внедрив оптимизации для игр Assassin's Creed Mirage и The Lords of the Fallen. Стоит отметить, что обе игры поддерживают технологию масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), в новой Assassin's Creed доступна вторая версия технологии FSR 2, а в The Lords of the Fallen третья, FSR 3 с генерацией кадров, как выяснилось накануне. Кроме этого, в новом драйвере технология снижения задержки Anti-Lag+ может быть включена в Counter Strike 2.

Новый выпуск содержит значимое количество исправлений, были устранены:

вылеты Starfield на видеокартах Radeon RX 7000 серии;

в Counter Strike 2 «падения» драйвера при игре с включёнными сглаживанием MSAA и масштабированием FSR, также внедрены оптимизации, уменьшающие количество статтеров;

проблемы с запуском EA SPORTS FC 24;

кратковременные зависания и появление чёрного экрана при проигрывании видео на видеокартах Radeon RX 6000;

периодические зависания после изменения формата кодирования во время потоковой передачи с помощью AMD Link.