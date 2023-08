Это две модели среднего класса для ноутбуков.

Intel накануне выпустила новый WHQL драйвер 31.0.101.4577 для графических решений Arc и Iris Xe, без лишнего шума представив две новые видеокарты для ноутбуков. Этими видеокартами стали Arc A570M и A530M, информация о них уже доступна на сайте компании. Как и в представленной ранее A550M, графический процессор A570M предлагает 16 ядер Xe (2048 шейдерных блоков), но работает на большей частоте 1,3 ГГц, что также повлекло увеличение максимального TDP до 95 Вт. В свою очередь, в графическом процессоре A530M трудятся 12 ядер Xe (1536 шейдерных блоков) на частоте 1,3 ГГц, TDP лежит в диапазоне 65…95 Вт. На момент написания конфигурация памяти не уточняется, новый драйвер уже поддерживает эти видеокарты.

Что касается других изменений в драйвере, инженеры Intel исправили критические ошибки в игре F1 23 на некоторых дискретных видеокартах для ноутбуков и на этом всё. В списке известных проблем видеокарт Intel Arc присутствуют: ошибки в Shadow of the Tomb Raider (DX11) в момент загрузки игрового меню, зависания после выхода из системы сна, проблемы с доступностью аппаратного ускорения в некоторых версиях Adobe Premiere Pro, ошибки в Topaz Video AI, Blender 3.6 и Adobe After Effects при выполнении некоторых операций.