Zelikman
SpaceX намерена создать сеть из одного миллиона орбитальных центров обработки данных
В компании считают, что такая инфраструктура окажется экономически выгоднее наземных дата-центров.

SpaceX подала в Федеральную комиссию США по связи (FCC) амбициозные документы. В них раскрываются планы по развертыванию на околоземной орбите группировки из одного миллиона спутников. Их цель заключается в создании гигантской орбитальной сети центров обработки данных.

SpaceX

По заявлению SpaceX, эти спутники станут основой для облачных вычислений, напрямую поддерживающих приложения искусственного интеллекта и машинного обучения. Ключевым преимуществом является работа в космосе, где аппараты смогут использовать неограниченную солнечную энергию без помех со стороны земной атмосферы.

«Это первый шаг к цивилизации второго типа по шкале Кардашева, способной использовать всю энергию Солнца», — заявили в компании.

SpaceX утверждает, что миллион спутников, генерирующих по 100 кВт мощности на тонну, обеспечат 100 гигаватт вычислительной мощности для потребностей ИИ, что сделает орбитальные дата-центры экономически выгоднее наземных.

Планируется разместить аппараты на высотах от 500 до 2000 километров, организовав их в узкие орбитальные «слои». Однако, именно масштаб замысла вызывает серьёзнейшие опасения у экспертов.

Пока SpaceX обрисовывает радужные перспективы, реальность несёт дополнительные угрозы. На днях на орбите раскололся старый российский спутник «Луч», создав новое облако обломков. Этот инцидент вновь высветил проблему космического мусора и риск синдрома Кесслера — гипотетического каскадного столкновения объектов на орбите, которое может сделать космос недоступным для полетов.

Текущая группировка Starlink уже насчитывает около 9000 спутников. Это больше, чем у любой другой страны или компании. Её рост постоянно вызывает дискуссии о засорении космоса и помехах для астрономии. Запуск же миллиона аппаратов многими учеными рассматривается как потенциальная точка невозврата.

Если каскад столкновений начнётся, мечта Маска о колонизации Марса может рухнуть вместе с тысячами спутников. Человечество рискует оказаться в ловушке на Земле, отрезанное от космоса непроницаемым поясом из обломков собственных амбиций.

#технологии #искусственный интеллект #spacex #дата-центры
Источник: tomshardware.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter