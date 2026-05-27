В рамках СОРМ операторы должны предоставлять информацию о персональных данных, включая паспортные данные, IP-адреса, географические координаты и банковские реквизиты

22 мая был обнародован приказ Минцифры РФ, который существенно увеличивает объём данных, собираемых и передаваемых операторами мобильной связи и организаторами распространения информации в рамках Системы технических средств для обеспечения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Новые требования не ограничиваются стандартными данными, а включают в себя информацию о паспортах и адресах, идентификационных номерах налогоплательщиков (ИНН), номерах банковских счетов, IP-адресах, доменах, логинах, а также о местоположении пользователей.

Кроме того, приказ устанавливает порядок передачи данных с использованием современных технологий, таких как GraphQL, WebSocket и HTTP.

В ведомстве объяснили, что эти изменения нужны для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и государства, а также чтобы оперативно-разыскные мероприятия стали более эффективными.

Специалисты подчёркивают, что актуализация требований обусловлена усложнением структуры интернета и увеличением количества компаний, на которые распространяются правила установки СОРМ. Это означает, что предприятиям необходимо будет модернизировать оборудование и адаптировать программное обеспечение для взаимодействия с новыми интерфейсами. Это может потребовать значительных инвестиций, особенно для небольших провайдеров, которым ранее было сложно внедрить даже базовый комплекс СОРМ.

В то же время власти надеются, что эти нововведения помогут более эффективно раскрывать серьёзные преступления. По оценкам экспертов, это позволит правоохранительным органам успешнее находить и опознавать людей, которые могут быть причастны к расследованию.