Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Минцифры расширило перечень данных для передачи мобильными операторами в правоохранительные органы
В рамках СОРМ операторы должны предоставлять информацию о персональных данных, включая паспортные данные, IP-адреса, географические координаты и банковские реквизиты
реклама

22 мая был обнародован приказ Минцифры РФ, который существенно увеличивает объём данных, собираемых и передаваемых операторами мобильной связи и организаторами распространения информации в рамках Системы технических средств для обеспечения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Новые требования не ограничиваются стандартными данными, а включают в себя информацию о паспортах и адресах, идентификационных номерах налогоплательщиков (ИНН), номерах банковских счетов, IP-адресах, доменах, логинах, а также о местоположении пользователей.

реклама

Кроме того, приказ устанавливает порядок передачи данных с использованием современных технологий, таких как GraphQL, WebSocket и HTTP.

В ведомстве объяснили, что эти изменения нужны для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и государства, а также чтобы оперативно-разыскные мероприятия стали более эффективными.

Специалисты подчёркивают, что актуализация требований обусловлена усложнением структуры интернета и увеличением количества компаний, на которые распространяются правила установки СОРМ. Это означает, что предприятиям необходимо будет модернизировать оборудование и адаптировать программное обеспечение для взаимодействия с новыми интерфейсами. Это может потребовать значительных инвестиций, особенно для небольших провайдеров, которым ранее было сложно внедрить даже базовый комплекс СОРМ.

В то же время власти надеются, что эти нововведения помогут более эффективно раскрывать серьёзные преступления. По оценкам экспертов, это позволит правоохранительным органам успешнее находить и опознавать людей, которые могут быть причастны к расследованию.

#технологии #минцифры #законы #приватность #законы рф #сорм #интернет в россии #интернет-безопасность #интернет-контроль
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter