Все доступные ресурсы уже задействованы или зарезервированы для крупных игроков на период с 2026 по 2028 год. Из-за этого энергосетевые компании начали отказывать в заключении договоров на подключение новых центров обработки данных к электросетям.

Москва столкнулась с острой нехваткой электроэнергии, что значительно ограничивает возможности для развития центров обработки данных (ЦОД). По последним данным, почти все энергетические резервы города и прилегающего региона уже заняты или зарезервированы вплоть до 2028 года. Это ставит под угрозу планы по расширению инфраструктуры облачных сервисов и внедрению мощных ИИ-решений.

Может быть интересно

Основной причиной сложившейся ситуации является стремительный рост спроса на цифровые сервисы, связанный с популяризацией технологий искусственного интеллекта (ИИ) и развитием онлайн-сервисов. В результате операторы ЦОД испытывают трудности с присоединением к электрическим сетям, сталкиваясь с массовыми отказами сетевых компаний ввиду исчерпанных возможностей подключения.

«Яндекс», одна из крупнейших технологических компаний страны, ранее открыто предупреждала о недостатке как вычислительной, так и энергетической инфраструктуры. Эксперты iKS-Consulting, в свою очередь, отмечают, что загруженность существующих дата-центров достигла почти 95%, а свободных мест остается лишь около 1,4 тысячи стойко-мест.

Новые генерирующие мощности и линии электропередач появятся в столице и ближайшем Подмосковье не раньше конца десятилетия — ориентировочно в период 2027–2032 годов. Однако даже здесь существует риск переноса сроков реализации проектов.

Подобные проблемы наблюдаются и в зарубежных странах, включая США, где рынок гиперскейлеров столкнулся с аналогичными трудностями. Высокий спрос на мощность и инфраструктуру приводит к увеличению нагрузки на сети и росту стоимости электричества для конечного потребителя.

Российские аналитики считают, что потребление электроэнергии дата-центрами может увеличиться минимум вдвое к концу текущего десятилетия, приблизившись к отметке в 2,5 гигаватта.

В итоге критический недостаток электроэнергии и невозможность быстрого увеличения производственных мощностей становится одним из главных факторов риска для дальнейшего устойчивого развития цифровой экономики Москвы и близлежащих территорий.