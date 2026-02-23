Дополнительные меры для повышения надёжности и безопасности подключения питания к видеокарте.

Компания Dell предпринимает дополнительные меры для повышения надёжности и безопасности подключения адаптера питания 12V-2x6 к видеокартам в новых фирменных компьютерах, сообщает Tom’s Hardware. Обзор готовой системы EBT2250 от японского ресурса chimolog.co показал, что Dell использует металлические «замки» Amphenol для разъёма 12V-2x6, которые должны исключить возможность его случайного отсоединения.

В Tom’s Hardware отметили, что компания Amphenol является одним из крупнейших мировых производителей соединительных элементов. Также специалисты обратили внимание, что в рассматриваемом компьютере Dell используется не полноценный кабель 12V-2x6, а адаптер, который заканчивается двумя стандартными 8-контактными разъёмами PCIe. Этого достаточно для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, которая входит в состав сборки. Видеокарта изготовлена по заказу Dell и оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Что касается блока питания, это модель Dell мощностью 1000 Вт, произведённая тайваньской компанией LITEON Technology. Блок питания обладает размерами 150×62×184 мм и сертификатом 80 Plus Platinum. Разъёмов 12V-2x6 у блока питания нет, что объясняет применение адаптера. В остальном, в сборке используется процессор Intel Core Ultra 275K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600.

Разъёмы и кабели питания 12VHPWR и 12V-2x6 приобрели сомнительную репутацию. На различных ресурсах и профильными СМИ многократно описывались случаи их перегрева и плавления, в результате чего некоторые производители задумались о дополнительных мерах для предупреждения подобных проблем и разработке решений для защиты от их возникновения. В кабели встраивают термопары для мониторинга температуры вблизи разъёмов, в видеокартах реализуют мониторинг силы тока на питающих контактах, разрабатываются дополнительные аппаратные решения для мониторинга питания.

Цель металлического замка на разъёме 12V-2x6 в компьютере Dell — надёжная фиксация, чтобы соединение не нарушилось. Это особенно важно для рассматриваемого компьютера, поскольку он собран в корпусе с глухими металлическими стенками, которые не позволяют визуально контролировать состояние сборки в процессе эксплуатации.

Подозревается, что в некоторых случаях кабели питания 12V-2x6 могут самопроизвольно выходить из гнезда. На момент написания причины этого неизвестны.