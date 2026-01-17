Планируется, что первые пассажирские поездки начнутся в 2027 году, а к 2030 году будет запущена первая линия беспилотного метро

Столица России продолжает оставаться лидером инновационных решений в сфере городского транспорта. В Москве стартовали тесты первой отечественной модели беспилотного электропоезда, под названием «Москва-2024». На данный момент поезд выполняет рейсы по Большой кольцевой линии исключительно в ночное время, без участия пассажиров, однако под строгим контролем профессиональных машинистов.

Основной целью первых испытаний является проверка ключевых функций автоматизированной транспортной системы, включая автоматическое управление движением состава, соблюдение установленных скоростей, точное выполнение остановок и маневров, работу аппаратуры распознавания препятствий на пути следования, использование технологий машинного зрения, поддержание оптимальных интервалов движения поездов и постоянную коммуникационную связь с центральным диспетчерским пунктом управления.

Уже известны точные сроки начала пассажирских перевозок на беспилотных поездах. Первое испытание с участием людей запланировано на 2027 год, а к 2030 году должна начаться полноценная коммерческая эксплуатация.

Проект разрабатывается специалистами Центра беспилотного транспорта московского метрополитена совместно с ведущими техническими университетами и инженерными командами города. Уже известно, что в ближайшее время планируется начать аналогичные испытания второго аналогичного проекта — поезда под кодовым названием «Москва-2026».