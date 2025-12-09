Кроме того, в условиях кризиса компании планируют представить новые линейки графических процессоров по более высоким ценам

Компаниям AMD и NVIDIA предстоит решить непростую задачу в условиях продолжающегося кризиса на рынке памяти. Инсайдерская информация от MEGAsizeGPU, свидетельствует о возможных задержках в выпуске видеокарт серий RDNA 5 и RTX 60. Причиной такого решения является дефицит памяти, который оказывает значительное влияние на отрасль электроники.

По мнению экспертов, ситуация складывается таким образом, что дефицит сохраняется уже достаточно долго и вряд ли разрешится быстро. Это ставит производителей перед выбором: либо выпускать продукцию по существенно завышенным ценам, либо дождаться стабилизации рынка и отложить запуск новинок.

Кроме того, источники сообщают, что повышение стоимости комплектующих отразилось уже на ряде устройств, включая модули оперативной памяти DDR5, твердотельные накопители SSD и готовые персональные компьютеры. Производители начинают готовиться к следующему этапу повышения цен, осознавая, что нынешняя тенденция сохранится и в 2027 году, и, возможно, продлится до начала следующего десятилетия.

Основной причиной возникшего кризиса стало резкое увеличение спроса на память со стороны компаний, активно работающих над развитием технологий искусственного интеллекта. Эксперты предсказывают дальнейший рост цен, особенно если дефицит памяти не удастся преодолеть в ближайшее время.