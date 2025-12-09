Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
NVIDIA и AMD могут отложить выпуск видеокарт серий RTX 60 и RDNA 5 из-за дефицита памяти
Кроме того, в условиях кризиса компании планируют представить новые линейки графических процессоров по более высоким ценам

Компаниям AMD и NVIDIA предстоит решить непростую задачу в условиях продолжающегося кризиса на рынке памяти. Инсайдерская информация от MEGAsizeGPU, свидетельствует о возможных задержках в выпуске видеокарт серий RDNA 5 и RTX 60. Причиной такого решения является дефицит памяти, который оказывает значительное влияние на отрасль электроники.

По мнению экспертов, ситуация складывается таким образом, что дефицит сохраняется уже достаточно долго и вряд ли разрешится быстро. Это ставит производителей перед выбором: либо выпускать продукцию по существенно завышенным ценам, либо дождаться стабилизации рынка и отложить запуск новинок.

Кроме того, источники сообщают, что повышение стоимости комплектующих отразилось уже на ряде устройств, включая модули оперативной памяти DDR5, твердотельные накопители SSD и готовые персональные компьютеры. Производители начинают готовиться к следующему этапу повышения цен, осознавая, что нынешняя тенденция сохранится и в 2027 году, и, возможно, продлится до начала следующего десятилетия.

Основной причиной возникшего кризиса стало резкое увеличение спроса на память со стороны компаний, активно работающих над развитием технологий искусственного интеллекта. Эксперты предсказывают дальнейший рост цен, особенно если дефицит памяти не удастся преодолеть в ближайшее время.

#amd #nvidia #rdna 5 #дефицит памяти #rtx 60 #рост цен на память
Источник: pcgameshardware.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
3
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
13
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
2
Столетние математические формулы числа Пи оказались связаны с черными дырами и турбулентностью
+
Космическая фотография недели — обсерватория Gemini опубликовала снимок структуры Ua ʻŌhiʻa Lani
+
FT: В ЕС нашли способ навсегда заблокировать российские активы
1
Пользователь Redditor показал редкую демонстрацию NVIDIA Dusk & Down с GeForce FX 5950 Ultra
+
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
5
MW: Россия и Индия разрабатывают самую дальнобойную ракету для истребителей Су-30МКИ
1
РИА Новости: России в 2026 году грозит дефляция
2
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
На Урале запущен новый цех по производству титана
1
Астрофизики представили самую реалистичную из когда-либо созданных моделей аккреции чёрных дыр
+
На пресейле ферма ботов мгновенно скупила весь объем токена WET от DeFi-проекта HumidiFi
+
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
1
Самый современный метропоезд «Москва-2026» проходит обкатку сразу на двух линиях столичного метро
+
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
4
Microsoft оптимизирует контекстное меню Проводника в Windows 11 и позволит убрать Действия ИИ
3
Snapdragon 8 Gen 5 сравнили с Dimensity 9400+ и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тестах CPU и GPU
+
MLID: Valve может выпустить Steam Machine с ценой в 399 долларов без ОЗУ и SSD
3

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
5
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
9
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
13
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
17
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
1
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
24
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
10
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
2
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
+

Сейчас обсуждают

Сергей Кохов
11:17
А как обратно из новой в Legacy перенести они не рассказали?
Опубликованы новые рендеры Motorola Edge 60 Fusion
Виталий Вершинин
10:44
Если врагу не нравится " Ьерминатор", значит мы на верном пути
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Mekanika
10:44
100%
Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
typym6ek
10:34
Честно я хирею с цен вообще)))) Сейчас в 2 раза дороже стало...
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Алексей Бурлуцкий
10:34
Не сегодня завтра ИИ пузырь схлопнется, или китайцы закидают своим ddr5 ,ssd и всё эти sad, nvme и ddr5 станут на сдачи довать, да к тому же на подходе ddr6 и подешевеют nvme для pci-e 5. Последнее чт...
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Кот Шрёдингера
10:17
Самое смешное, недавно Макрон пугал Китай санкциями ЕС. Представляю как китайцы смеялись. Плохо Панин своего мужа воспитывает, надо чаще его по морде бить, а то он такую чушь несёт.
Foreign Policy: Европа между двух огней — «Россия Путина» на востоке и «Америка Трампа» на западе
Кот Шрёдингера
10:13
Пол года назад Рыжий балабол заявлял, что прототип F-47 «летает уже пять лет» А тут оказывается его ещё не проектировали. Совсем заврались американе.
Пентагон до сих пор не начал разработку истребителя 6-го поколения F/A-XX
Мистер правдоруб
10:07
Превратились в помойку, а когда-то имели огромный профицит от торговли с Россией! Стравили народы на выходе получили пшик!
Foreign Policy: Европа между двух огней — «Россия Путина» на востоке и «Америка Трампа» на западе
[IRanPast]
09:57
Это насколько нужно быть полными придурками, чтоб отказаться от Российского газа, а потом перевозить всю химическую промышленность в Китай, чтоб получить доступ к Российскому газу!? В Европу больше ни...
Foreign Policy: Европа между двух огней — «Россия Путина» на востоке и «Америка Трампа» на западе
aoxoa1
09:46
Сближение. 270 млн километров. Активируется... Мозг.. Крысы..
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter