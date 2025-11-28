Собранные финансовые ресурсы предполагается использовать для стимулирования развития отечественной микроэлектроники посредством Фонда развития промышленности

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассматривает возможность введения специального технологического сбора на импортные смартфоны и ноутбуки. Согласно предложенному проекту, стоимость сбора составит 750 рублей за каждый смартфон и 1500 рублей за каждый ноутбук, независимо от их происхождения и стоимости.

Согласно предварительным данным, данная инициатива находится на стадии обсуждения и пока не утверждена окончательно. Тем не менее, правительство подчеркивает необходимость принятия мер, направленных на стимулирование внутреннего производства электронных компонентов и модулей. Сбор планируется вводить поэтапно: первоначально он затронет готовые устройства, а впоследствии распространится также на комплектующие и модули. Ключевое условие — избежать двойного налогообложения как для бизнеса, так и для конечных потребителей.

Один из известных представителей российского ритейла, Дмитрий Алексеев, основатель сети магазинов DNS, высказал своё мнение относительно планируемого технического сбора. Он поддержал идею развития национальной электроники, но отметил, что реализация этого процесса должна быть чёткой и прозрачной.

Алексеев обеспокоен тем, что технический сбор может привести к увеличению объёмов нелегального импорта, («серого» рынка) и увеличению финансовой нагрузки на покупателей. Алексеев также отметил риск негативных последствий такого шага именно в 2026 году, считая этот период неблагоприятным для внедрения новых сборов.

Несмотря на общую положительную направленность проекта, дальнейшие шаги требуют тщательной проработки и учёта мнения всех заинтересованных сторон, включая представителей бизнеса и конечных потребителей.