Авторы популярного технического YouTube-канала Hardware Unboxed выпустили новое видео, в котором поделились итогами тестирования лучших видеокарт 2025 года. Специалисты выделили наиболее удачные модели в разных ценовых категориях.

Лучшая видеокарта начального уровня: ARC B580

Самым привлекательным предложением среди бюджетных решений стала видеокарта ARC B580. Несмотря на свою низкую стоимость, сопоставимую с GeForce RTX 5050, в реальных тестах эта видеокарта показывает производительность, сравнимую с более дорогой моделью GeForce RTX 5060.

Лучший массовый графический ускоритель: Radeon RX 9060 XT 16 ГБ

Лучший выбор среди массовых моделей получила видеокарта Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, которая отличается привлекательной ценой и достаточным объемом памяти. Хотя по абсолютному уровню производительности она слегка уступает конкуренту GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, её соотношение цена-производительность значительно лучше.

Среднебюджетная категория: Radeon RX 9070

Среднебюджетный сегмент возглавил графический адаптер Radeon RX 9070. Этот ускоритель продемонстрировал превосходство над своей ближайшей соперницей, GeForce RTX 5070, показывая прирост производительности примерно на 13%. К этому добавляется преимущество в объеме видеопамяти: 16 ГБ против 12 ГБ у конкурента.

Лучший предтоповый GPU: Radeon RX 9070 XT

Предтоповую категорию уверенно занимает Radeon RX 9070 XT. Блогеры отмечают улучшение поставок этой карты в течение последних месяцев, что привело к снижению стоимости практически до рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ). Разница в производительности между RX 9070 XT и ближайшим конкурентом GeForce RTX 5070 Ti настолько незначительна (всего около 5%), что эксперты считают переплату за NVIDIA необоснованной.

Флагманская видеокарта: GeForce RTX 5090

Финальную точку поставил флагманский класс, где единогласно была выбрана видеокарта GeForce RTX 5090. Эта модель не встретила конкуренции на рынке, поскольку аналогов, обеспечивающих подобную производительность, просто не существует.

Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed представили подробный разбор рынка видеокарт, отметив лидеров каждой ценовой группы и подчеркнув преимущества тех или иных предложений перед своими конкурентами.

А мы напомним, что ранее Tom's Hardware и PC Gamer опубликовали свои рейтинги лучших процессоров для сборки игрового ПК на конец осени 2025 года. Оба ресурса сошлись во мнении, что лидером стал процессор Ryzen 7 9800X3D.

