Intel готовит новую серию игровых процессоров Core Ultra 400

Известный источник инсайдов kopite7kimi поделился информацией о готовящейся линейке настольных процессоров Intel Core Ultra 400, получившей кодовое название Nova Lake-S. Согласно его сведениям, в рамках этой серии будут представлены четыре высокопроизводительных устройства, оснащённых технологией bLLC (Big Last Level Cache).

Два младших процессора в этой линейке будут иметь один CCD-чиплет, при этом младший процессор будет оснащён 8 P-Cores и 12 E-Cores, а старший — 8 P-Cores и 16 E-Cores.

Кроме того, планируется выпуск двух более мощных моделей с двумя CCD-чиплетами каждая. Возможные комбинации этих чиплетов включают варианты (8+12)+(8+12) и (8+16)+(8+16). Таким образом, топовая версия будет иметь суммарно 16 P-Cores и 32 E-Cores.

Особо стоит отметить, что каждый CCD-чиплет получит собственный бустерный L3-кэш объёмом 144 МБ. То есть, в старших моделях общее количество дополнительного кэша достигнет впечатляющих 288 МБ.

Однако kopite7kimi обращает внимание на то, что планы Intel могут измениться, и к моменту официального анонса продуктов указанные характеристики могут устареть.

Стоит упомянуть, что данная информация расходится с утверждениями другого известного информатора, известного под псевдонимом Jaykihn. Ранее он утверждал, что компания ограничится выпуском только двух моделей CPU с поддержкой технологии bLLC. Редакция ресурса Videocardz пыталась связаться с ним повторно, чтобы получить более подробную информацию о наличии чипов с несколькими CCD-чиплетами, однако пока не получила официального комментария.