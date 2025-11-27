На заводе TSMC в США произошёл сбой в системе электроснабжения, в результате чего тысячи кремниевых пластин были признаны непригодными для дальнейшего использования

Производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) столкнулся с серьезной проблемой на своем заводе в Аризоне. Как стало известно от отраслевого портала DCD и журналиста Тима Калпана, предприятие было вынуждено утилизировать значительное число кремниевых пластин вследствие внезапного отключения электроэнергии на объектах поставщика технического газа Linde.

Фабрика Fab 21, расположенная в американском штате Аризона, остановила работу на несколько часов. После возобновления подачи энергии производственное оборудование потребовало дополнительной настройки. Несмотря на отсутствие официальных комментариев со стороны компании, источники подтверждают масштаб проблемы, утверждая, что речь идет о потере нескольких тысяч дорогостоящих кремниевых подложек.

Потери повлияют на поставки продукции таким крупным клиентам TSMC, как AMD, Apple и NVIDIA. Хотя точные объемы ущерба пока неизвестны, предполагается, что компания сможет частично компенсировать убытки за счет страховых выплат.

Инсайдеры отмечают, что подобный инцидент демонстрирует уязвимость производственной инфраструктуры TSMC вне территории Тайваня. Ранее аналогичные ситуации возникали лишь на острове из-за природных катаклизмов вроде землетрясений, тогда как теперь риски связаны непосредственно с инфраструктурой снабжения производства газовыми материалами. Расследование причин произошедшего ведет немецкая корпорация Linde, обслуживающая объекты завода в Аризоне.

Несмотря на серьезность события, официальные представители TSMC отказываются публично озвучивать детали происшествия, предпочитая сохранять молчание относительно дальнейших последствий и возможных компенсаций.

Хотя точной оценки материального ущерба пока нет, очевидно, что потеря значительного числа кремниевых пластин скажется на производственных показателях американского подразделения TSMC. Будущие изменения в стратегии взаимодействия с поставщиками сырья и компонентов будут зависеть от результатов расследования Linde и готовности компании обеспечить бесперебойную подачу необходимых газов для технологического процесса изготовления чипов. Пока же остается открытым вопрос, удастся ли TSMC избежать аналогичных проблем в будущем и насколько эффективно застрахована деятельность предприятия в США.