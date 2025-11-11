Сооружение представляло собой котлован, вероятно, обшитый деревянными панелями и утеплённый с помощью изоляционных материалов

Студенты археологического факультета Кельнского университета во время проведения раскопок в музее LWL-Römermuseum города Хальтерн-ам-Зее совершили необычное открытие. Им удалось обнаружить уникальную систему хранения продуктов питания, представляющую собой глубокую охлаждаемую яму, возраст которой составляет около двух тысяч лет.

Данное сооружение использовалось жителями древнего военного лагеря Алисо, который являлся важным укреплением Римской империи на севере Европы. Согласно исследованиям, опубликованным в издании Arkeonews, подобные конструкции были предназначены для длительного сохранения продуктов питания и напитков, выступая своего рода прототипом современных холодильников.

Руководитель экспедиции, профессор Экхард Дешлер-Эрб, отметил, что данная находка свидетельствует о высоком уровне инженерного искусства древних римлян, которые смогли адаптировать привычные южные технологии для использования в суровых северных условиях. Эти приспособления позволяли жителям лагерей сохранять продукты свежими даже в зимний период.

В ходе исследования, помимо самой ямы, были обнаружены и другие ценные предметы, представляющие интерес для изучения. Среди них — фрагменты керамической амфоры, которая использовалась для транспортировки вина из Италии, а также обломок бронзовой ложки и посуда из терра сигиллаты — изысканной керамики, характерной для представителей элиты имперского периода. Подобные находки позволяют лучше понять повседневную жизнь и гастрономические предпочтения жителей региона.

Данное открытие представляет собой значительный вклад в понимание устройства военных поселений и системы обеспечения римских гарнизонов, дислоцированных в отдалённых регионах Империи.