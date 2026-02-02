«Комсомольская правда» сообщает о резком росте спроса на семейную ипотеку в январе 2026 года.

По данным «Комсомольской правды», нынешний январь принес российским банкам неожиданный всплеск активности на рынке ипотеки. Ключевой причиной ажиотажа стало стремление семей с детьми успеть оформить льготный кредит до вступления в силу новых ограничивающих правил.

Фото: freepik.com

Крупнейшие банки констатируют: спрос на льготную программу для семей с детьми в первые недели года оказался в разы выше, чем в январе прошлого года. Сбер, к примеру, выдал по ней 113 миллиардов рублей, что в 2.6 раза превысило показатель за весь январь минувшего года. Банк «Дом.РФ» отчитался о росте в 3.3 раза. ВТБ, Совкомбанк и Абсолют Банк зафиксировали увеличение выдачи в полтора раза.

Всему виной — изменение правил. С 1 февраля программа заработала по-новому: теперь на семью дают только один льготный кредит. А раньше супруги оформляли займы отдельно, что позволяло купить две квартиры. Новость о грядущем изменении и заставила многих торопиться с оформлением.

Этот январский скачок стал логичным продолжением декабрьского рекорда, когда общая выдача ипотеки впервые превысила 800 миллиардов рублей. По сути, спрос, который мог распределиться на первые месяцы года, сконцентрировался в короткий период перед сменой правил.

Аналитики сразу заговорили о последствиях для рынка недвижимости. Такой ажиотажный спрос создает дополнительное давление на цены, особенно в сегменте новостроек. За минувший год они уже подорожали более чем на 10%. Эксперты отмечают, что декабрьско-январский бум добавил краткосрочного инфляционного импульса — в отдельных проектах с высокой долей ипотечных сделок застройщики наверняка воспользовались ажиотажем.

Прогнозы на февраль уже другие. С введением нового, более адресного порядка, часть спроса, особенно инвестиционного, уйдет. Ожидается, что активность снизится, а рынок начнет искать новое равновесие. Однако фундаментальная проблема остается: на фоне высоких рыночных ставок семейная ипотека для многих россиян — едва ли не единственный способ купить жилье.