Global_Chronicles
KP.RU: Российские банки зафиксировали аномальный рост выдачи семейной ипотеки
«Комсомольская правда» сообщает о резком росте спроса на семейную ипотеку в январе 2026 года.

По данным «Комсомольской правды», нынешний январь принес российским банкам неожиданный всплеск активности на рынке ипотеки. Ключевой причиной ажиотажа стало стремление семей с детьми успеть оформить льготный кредит до вступления в силу новых ограничивающих правил.

Фото: freepik.com

Крупнейшие банки констатируют: спрос на льготную программу для семей с детьми в первые недели года оказался в разы выше, чем в январе прошлого года. Сбер, к примеру, выдал по ней 113 миллиардов рублей, что в 2.6 раза превысило показатель за весь январь минувшего года. Банк «Дом.РФ» отчитался о росте в 3.3 раза. ВТБ, Совкомбанк и Абсолют Банк зафиксировали увеличение выдачи в полтора раза.

Всему виной — изменение правил. С 1 февраля программа заработала по-новому: теперь на семью дают только один льготный кредит. А раньше супруги оформляли займы отдельно, что позволяло купить две квартиры. Новость о грядущем изменении и заставила многих торопиться с оформлением.

Этот январский скачок стал логичным продолжением декабрьского рекорда, когда общая выдача ипотеки впервые превысила 800 миллиардов рублей. По сути, спрос, который мог распределиться на первые месяцы года, сконцентрировался в короткий период перед сменой правил.

Аналитики сразу заговорили о последствиях для рынка недвижимости. Такой ажиотажный спрос создает дополнительное давление на цены, особенно в сегменте новостроек. За минувший год они уже подорожали более чем на 10%. Эксперты отмечают, что декабрьско-январский бум добавил краткосрочного инфляционного импульса — в отдельных проектах с высокой долей ипотечных сделок застройщики наверняка воспользовались ажиотажем.

Прогнозы на февраль уже другие. С введением нового, более адресного порядка, часть спроса, особенно инвестиционного, уйдет. Ожидается, что активность снизится, а рынок начнет искать новое равновесие. Однако фундаментальная проблема остается: на фоне высоких рыночных ставок семейная ипотека для многих россиян — едва ли не единственный способ купить жилье.

#банки #сбер #ипотека #втб #жилье #спрос #семейная ипотека #комсомольская правда #дом.рф
Источник: kp.ru
Сейчас обсуждают

lighteon
16:52
Долбаёб ты вшивый
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Китя.
16:45
5ххх серий тоже хорошо горели 5950х. на Авито их продают почти все полу трупы и это сами указывают в обьявлений.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Dentarg
16:41
Инвесторы и спекулянты, использующие детей чтобы пролезть без мыла и фактически перекачать чужие налоги себе в карман - их стоило бы сразу под ручки сопроводить на нары.
KP.RU: Российские банки зафиксировали аномальный рост выдачи семейной ипотеки
guanokot
16:40
это работает в обе стороны? если товар(например оперативка) подорожал, то больше вернут?
В России с 1 февраля изменился порядок расчёта компенсации в случае возврата некачественной техники
Сосунов Сосипатр
16:35
В семье все должно быть поровну: проц амд, видеокарта нвидиа. А то что там у кого-то по его тупости и кривожопости сгорело - это его проблемы. Интелы горели не так давно тоже великолепно, и ничего фан...
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
lighteon
16:29
Отсюда вывод, что нужно брать б/у 5ххх. Как сейчас рекомендуют брать 12 поколение...
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Crash_TesT
16:28
Если материнская плата на B560, то и разогнать можно побольше. Но, в принципе, и 2933 хватит большинству.
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
Китя.
16:12
График горелых процессоров амд. Не хило горят. а офигенно :-))
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
xdarkness
16:06
Автора благодарю, за наводку на нормальную игру. Купил в свою коллекцию.
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
Сосунов Сосипатр
15:54
Для местных комментаторов. Которые пишут всякую ересь под его статьями, видимо из-за небольшого ума. А затем отлетают в бан за написанную чушь. Затем Чимбал выпускает новую статью и они опять регистри...
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
