Эксперты выдвигают разнообразные гипотезы о причинах этого явления, но все они так или иначе связаны с текущей экономической ситуацией в России

За последние девять месяцев произошли значительные изменения в поведении покупателей на российском рынке электроники и бытовой техники. По данным исследования службы доставки CDEK.Shopping, средний чек на товары этой категории существенно снизился, потеряв около 20% своей стоимости по сравнению с прошлым годом.

Если в конце 2024 года средний чек составлял 69,25 тысяч рублей, то теперь опустился до 55,4 тысяч рублей. Такая тенденция наблюдается не только в сегменте дорогих гаджетов, вроде смартфонов и ноутбуков, но и в секторе бытовых приборов и мелкой техники.

Помимо снижения средней суммы покупки, аналитики также отмечают уменьшение количества самих покупок. За указанный период число сделок сократилось примерно на 7%, а медианная стоимость продукции снизилась почти на 8%, достигнув 8,34 тысячи рублей за единицу товара.

Эксперты объясняют эту тенденцию изменением покупательских привычек населения. Люди стали экономить и реже обновлять свои устройства, особенно учитывая экономическую ситуацию последних лет.

Особенно заметно эта тенденция проявляется в сегменте мобильных телефонов и компьютерной техники. Продажи смартфонов ощутимо упали — на 43% в количественном выражении и на 41% в денежном эквиваленте. В то же время, вырос интерес покупателей к планшетам, продажи которых увеличились почти на треть, составив около 1,5 миллиона единиц в первом полугодии текущего года.

Особое внимание заслуживает сегмент ноутбуков: объем реализованной продукции снизился практически вдвое, став одной из наиболее пострадавших категорий рынка. Всего за первое полугодие текущего года объём продаж сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил чуть более 1,7 миллиона устройств. Тем не менее, средние затраты на приобретение ноутбука остались на прежнем уровне и даже немного увеличились на 2%, составив 57,12 тысячи рублей за одно устройство.

Эксперты выделяют ряд ключевых факторов, оказавших влияние на изменение поведения потребителей. Среди них – осторожность покупателей перед лицом роста инфляции и стремление сохранить средства, откладывая крупные покупки и отказываясь от лишних трат.

Как отмечает генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков, граждане пытаются минимизировать свои расходы и обеспечить стабильность бюджета, что отражается в снижении интереса к дорогим гаджетам и электронной технике.

Ещё одна важная причина снижения спроса — высокие кредитные ставки. Хотя Центральный Банк постоянно понижает ключевую ставку, она по-прежнему держится на уровне 16,5%. Это существенно влияет на доступность заёмных средств, что заставляет многих потенциальных покупателей отказываться от покупки в кредит.

Представители производителей и продавцов отмечают, что низкий уровень доходов и значительная долговая нагрузка оказывают дополнительное давление на рынок.