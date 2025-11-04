Ожидается, что новые смартфоны будут иметь характеристики, близкие к флагманским, а также мощные аккумуляторы

Как сообщает издание Gizmochina, ссылаясь на достоверные источники, включая инсайдера Digital Chat Station (DCS), в ближайшее время на рынке появятся смартфоны с новыми однокристальными системами (SoC) MediaTek Dimensity 9500e и Dimensity 8500. Эти модели будут представлены на мировом рынке в течение первого квартала следующего года.

Согласно предварительным характеристикам, устройства будут обладать высокой производительностью и увеличенной емкостью аккумуляторов.

Старшая модель, Dimensity 9500e, выделяется производительной аппаратной платформой. Процессор выполнен по продвинутому технологическому процессу TSMC N3E с использованием транзисторов размером всего 3 нм. Конфигурация ядер включает высокопроизводительное ядро Cortex-X925 с тактовой частотой до 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A720. Графический ускоритель представлен мощным графическим процессором ARM G925 MP12, работающим на скорости 1612 МГц.

MediaTek Dimensity 8500 — процессор, который можно назвать средним по производительности. Он изготовлен по менее передовом, но всё ещё высокоэффективном 4-нм техпроцессе производства TSMC.

Несмотря на своё относительно низкое положение в линейке, этот процессор демонстрирует впечатляющую производительность благодаря своему главному ядру, способному разгоняться до частоты 3,4 ГГц.

Для обработки графики используется решение Mali-G720, которое работает на частоте около 1,5 ГГц. По предварительным данным, прототип устройства на платформе Dimensity 8500 набирает более 2,2 миллионов баллов в тесте производительности AnTuTu.