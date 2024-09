GeForce RTX 4060 справляется с современными играми без особых проблем, хотя в ААА-проектах рекомендуется использовать апскейлер и генератор кадров

На YouTube-канале EDWARD Gaming было представлено видео с демонстрацией возможностей наиболее доступной видеокарты линейки RTX 4000 — GeForce RTX 4060. В тестах использовался мощный ПК с процессором Intel Core i7-13700K и 32 ГБ DDR4. В видео были представлены результаты тестирования в нескольких свежих играх 2024 года.

В фотореалистичном шутере от первого лица Bodycam графическая карта показала неплохие результаты, обеспечив среднюю частоту кадров в 100 fps при разрешении 1080p и максимальных настройках с включенным генератором кадров. В новом шутере Call of Duty: Black Ops 6 GeForce RTX 4060 справилась с задачей, обеспечив 130 fps в разрешении 2K при низких настройках и использовании DLSS в режиме Quality. В Hellblade II на высоких настройках, также с DLSS Quality и FG, частота кадров составила около 60 fps.

При тестировании приключенческой игры в открытом мире Star Wars Outlaws на ультра-настройках в 2K с DLSS Quality и генерацией кадров частота находилась в пределах 50 - 65 fps. В китайском экшене Black Myth: Wukong при тех же настройках удалось достичь достаточно комфортных 65 fps.

Интересно, что GeForce RTX 4060 способна справиться даже с играми в 4K. К примеру, AtmaSphere 2 работает при 65 fps, а Nobody Wants to Die — при 50 fps. В Prince of Persia Rogue видеокарта демонстрирует впечатляющие 150 fps, тогда как в мемном платформере Squirrel With a Gun — 50 fps. Игры, такие как 7 Days to Die, Fortnite Chapter 5 и V Rising, также обеспечивают достаточно комфортный игровой процесс в разрешении 2K.

В целом, GeForce RTX 4060 зарекомендовала себя как неплохое решение за свои деньги, справляясь со всеми современными играми без особых проблем. Однако для достижения максимальной производительности в хитах первой величины рекомендуется использовать апскейлер и генератор кадров.