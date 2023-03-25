После закрытого бета-тестирования Diablo IV у геймеров сложилось хорошее впечатление об игре, но нужно кое что прояснить.

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Выход четвертой части Diablo уже не за горами, и на днях стартовало бета-тестирование игры. В целом, геймеры положительно восприняли новую версию, однако некоторые вопросы все же возникли. Так, к примеру, пользователей смутила похожесть подземелий.

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Разработчики решили сразу же ответить на ряд возникших вопросов и предоставить комментарии. Мы подобрали основные тезисы интервью:

Джо Шели (Joe Shely), являющийся руководителем проекта, сразу же отметил, что вопрос о схожести подземелий вызван ограниченностью бета-версии. По его словам, геймеров ждет больще 100 «данжей» в 5 зонах, основная часть которых находится за Расколотыми вершинами. Конечная версия Diablo IV порадует игроков, по мнению разработчиков, расширенным годным контентом.

В каждом подземелье будет своя механика. Где-то нужно будет уничтожить всех монстров, а где-то – выполнить абсолютно другие задачи. Все «данжи», имеющиеся в мире, должны быть пройдены для повышения уровня игрока. Бета-тестирование показало лишь малую часть проекта. (с) Джо Шели

Род Фергюссону (Rod Fergusson), генеральный менеджер игры, сообщил, что одной из главных задач разработчиков было быстрое отличие подземелий друг от друга. Компания Blizzard будет совершенствовать «данжи» и остальные функции и после полноценного запуска Diablo IV.

Еще одна жалоба геймеров после тестирования - частый «бэктрекинг». Пользователи выразили свое недовольство тем, что одни и те же участки приходится раз за разом проходить для достижения цели. Джо Шели сказал, что у специалистов не было целей усложнять геймерам жизнь, и в полноценной игре будет возможность телепорта.

Проанализировав былые ошибки, специалисты компании Blizzard заранее запустили 6 хотфиксов, улучшающих стабильную работу серверов. Это позволит избежать очередей при проведении открытых бета-тестирований и уменьшит ожидание подключения.

Еще одно заявление Фергюссона заключалось в том, что существуют определенные ограничения потока геймеров, связанные с системными базами данных.

Тестировщики Diablo IV также отметили, что в бета-версии неоднократно появляется Мясник - противник, с которым придет столкнуться. По словам разработчиков, его появление должно заставлять игроков моментально менять тактику, что добавит интереса к игровому процессу.

Еще один важный нюанс – игра вдвоем, доступная на консолях, но невозможная на ПК. Фергюссон сообщил, что сервис Battle.net не позволяет ввести 2 аккаунта на компьютере одновременно, поэтому пока нет возможности создать подобные процесс на стационарных ПК

Некоторых участников не устроила слабость варваров в игре. Девелоперы утверждают, что этот класс раскрывает свой потенциал позднее вместе с появлением легендарных вещей, не выпадающих на первых уровнях. Напомним, что в бета-версии персонаж ограничен 25-м уровнем.

Открытый бета-тести Diablo IV будет проводиться 24-27 марта.

Игроки смогут открыть 2 оставшихся ранее недоступных класса. Это будут друид и некромант.

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Полноценная версия увидит выйдет 6 июня для Battle.net, PlayStation и Xbox.