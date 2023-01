Очередная часть приключенческого хоррора для одного игрока Project Zero должна стать новым взлётом

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse — это приключенческая игра в жанре хоррор, разработанная студией Koei Tecmo. Это ремастер игры, изначально выпущенной для Wii (только в Японии).

Сюжет четвертой части Project Zero переносит в начало 1970-х годов, когда серийный убийца похищает пять девушек. Они находились в таинственном санатории на острове Ругетсу, к югу от Хонсю. Трагедии не происходит благодаря действиям детектива Тёширо Киришимы, но история имеет свое продолжение. Спустя десять лет двое из участников тех событий погибают при загадочных обстоятельствах. Трое других девушек решили вернуться на остров, чтобы узнать правду, и именно за них будем играть.

Основы игры не изменились. В распоряжении игрока старая камера, единственный инструмент для защиты от призраков. Создатели также выпустили новый предмет, чем-то напоминающий фонарик, который можно использовать для изгнания призраков (правда, его нужно «заряжать»).

Есть возможность развивать функционал камеры, с помощью очков духа вы также можете делать покупки в магазинах, предлагающих лекарства и «амуницию».





В игре также есть второстепенные задачи, такие как сбор изображений призраков, прохождение испытаний и сбор кукол, спрятанных в разных местах на острове. Всего их 79, найденные (и сфотографированные) открывают доступ к бонусам. Обновленная версия, помимо улучшенного сеттинга, также предлагает новые костюмы для героинь и фоторежим.

А вы любите такие жанры?