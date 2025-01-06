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Geely представила новый гибридный кроссовер Lynk & Co 900
Крутой конкурент автомобилю Li Auto L9.

Этот автомобиль обладает внушительными размерами с длиной 5240 мм и предлагает полный привод. Модель оснащена мощным двигателем до 857 лошадиных сил и адаптивной подвеской.

Lynk & Co 900 выделяется своим современным дизайном в стиле The Next Day и впечатляющими технологическими характеристиками. В передней части автомобиля установлен интерактивный экран, состоящий из чуть более 10 тысяч светодиодов. Автомобиль также оснащен аэродинамическими колесными дисками размером 20 и 21 дюйм в более дорогих версиях.

Внутри Lynk & Co 900 предлагает роскошный салон с трехрядным расположением сидений, способным вместить до шести человек. Каждое кресло во втором ряду имеет индивидуальные настройки. Салон оснащен передовыми технологиями, включая 30-дюймовый экран медиасистемы с разрешением 6К и 12,66-дюймовый экран на цифровой панели приборов. Система освещения предлагает выбор из 256 цветов, создавая уникальную атмосферу внутри автомобиля.

Кроссовер Lynk & Co 900 доступен в нескольких вариантах мощности: базовый вариант с 1,5л двигателем и двумя электромоторами обеспечивает мощность 721 лошадиных сил, промежуточный вариант с 2,0л двигателем и двумя электромоторами дает 734 л.с., а топовая версия с тремя электромоторами достигает 857 л.с. Топовая модель способна разгоняться до "сотни" всего за 4 секунды.

Этот автомобиль уже вызвал интерес на китайском рынке и может появиться в России благодаря усилиям местных дилеров и крупного дистрибутора.

#авто #geely #li auto #lynk &amp; co
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