Belgee S50 — это локализованный Geely Engrand.

В автомобильной индустрии Беларуси и России произошло значимое событие: на смену модели Geely Emgrand приходит новый седан Belgee S50. Этот автомобиль стал третьей моделью в ассортименте белорусского бренда Belgee, который уже известен благодаря кроссоверам Belgee X50 и Belgee X70.

Belgee S50, представленный в Беларуси, является адаптированной версией Geely Emgrand. Несмотря на то что пока что новинка представляет собой точную копию своего предшественника, планируется постепенная локализация производства, что сделает автомобиль более "белорусским".

На данный момент изменения коснулись в основном внешнего вида: новые логотипы и переименование модели. Стоимость Belgee S50 осталась на уровне цен на Geely Emgrand. В Беларуси новый седан доступен в трех комплектациях: Standart Plus с механической коробкой передач, Comfort Plus и Flagship Plus, обе с автоматической коробкой передач. Цены на автомобиль варьируются от 57,6 до 67,8 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно примерно от 1,91 до 2,25 миллиона российских рублей.

Это событие несомненно вызовет интерес у автомобилистов в обеих странах, особенно у тех, кто ценит продукцию белорусского автопрома и следит за развитием местных брендов.