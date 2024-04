Этот смартфон в несколько раз меньше стандартных моделей. Жаль, это апрельская шутка.

Компания Nothing сделала довольно остроумный розыгрыш на первое апреля, представив снимок чрезвычайно маленького смартфона в социальной сети X (ранее известной как Twitter, заблокирована в РФ). Представленный моделью Nothing Phone (2a) micro, этот девайс оказался в разы меньше, чем мы привыкли видеть. Несмотря на свои миниатюрные размеры, у смартфона всего одна камера, а его дизайн остался верен фирменной прозрачности и глифам Nothing.

"Размер не имеет значения," — с уверенностью заявляют в Nothing, подчеркивая, что перед нами только шутка, приуроченная к первоапрелю. Конечно, никаких планов по выпуску Nothing Phone (2a) micro на рынок у компании нет. Однако этот веселый пост не остался без внимания: множество технологических СМИ и блогеров обратили на него внимание.

Известный дизайнер Бен Гескин даже представил свою версию того, как такой смартфон мог бы выглядеть в жизни, создав реалистичный рендер. Этот милый розыгрыш Nothing наглядно показывает, как иногда технологические компании любят пошутить, даря нам яркие эмоции и вдохновение.