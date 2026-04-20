Газированные напитки московского и нижегородского производителей получили наивысшие оценки.

В России оригинальная Coca-Cola от The Coca-Cola Company не производится с лета 2022 года после ухода компании с отечественного рынка. С тех пор в стране наладили производство своей, импортозамещенной «колы». Именно этот газированный напиток — конкретно «Кола от Мартина классическая» — получил у россиян наивысший балл в ходе слепой дегустации. Ставший заменой классической Coca-Cola после 2022 года, напиток изготавливается в Подмосковье. Также хорошо себя показал напиток «Добрый Кола», производимый в столице. Изображение: нейросеть qwenПредседатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал изданию «Газета.Ru», что конкурс дегустации безалкогольных напитков «Идеальный выбор» прошел 16 апреля. Согласно регламенту мероприятия, в ходе «слепой» дегустации не менее 100 человек (в итоге участие приняли 106 россиян) должны были оценить каждый из представленных на площадке напитков. Можно было поставить 5 баллов наиболее понравившемуся и 2 балла откровенно плохому образцу продукции (оценка в 4 балла соответствовала «хорошему» напитку, 3 балла — «посредственному»). После сложения среднего арифметического жюри конкурса определило итоговый результат и вынесла свой вердикт.

Для дегустации были предложены образцы 34 безалкогольных газированных напитков, в том числе 10 образцов «колы», рассказал Павел Шапкин. Все напитки закупались в обычных торговых сетях, а не напрямую у производителя, что обеспечило чистоту эксперимента.

Больше всего россиянам понравилась «Кола от Мартина классическая» от ООО «Мартин» из подмосковных Электроуглей (4,09 балла). В тройке лучших оказались «Добрый Кола» от АО «Мултон» (4,03 балла) и Finch Classic Cola нижегородского ООО «Гифт» (4,01 балла).

Оригинальные напитки, ввозимые в Россию по параллельному импорту, показали себя хуже всех в ходе дегустации: так, Pepsi Cola турецкого производства с 2,8 балла заняла последнее место.

