kosmos_news
Правительство США раскрыло информацию о космической программе мониторинга объектов СССР
Сообщается о существовании восьми спутников, работавших на околоземной орбите в период с 1971 по 1987 год. Они следили за важными объектами СССР.

Правительство США раскрыло подробности программы JUMPSEAT. Она использовалась Соединенными Штатами во время холодной войны и играла ключевую роль в мониторинге военных возможностей СССР.
Изображение: нейросеть qwen.aiНациональное разведывательное управление (NRO) опубликовало эту информацию, раскрыв существование восьми спутников, работавших на околоземной орбите в период с 1971 по 1987 год. Программа JUMPSEAT была сосредоточена на радиоэлектронной разведке (SIGINT), перехвате и анализе электромагнитных сигналов, включая военные сообщения, радиолокационные излучения и сигналы, связанные с испытаниями оружия потенциальных противников.

Военные чиновники утверждают, что программа JUMPSEAT имела новаторское значение. Информация указывает на то, что эти спутники работали на высокоэллиптической орбите, которая обеспечивала долгосрочное наблюдение за высокоширотными районами Северного полушария, включая территорию Советского Союза.

Программа JUMPSEAT была разработана в рамках проекта EARPOP, совместной работы Национального разведывательного управления и ВВС США. Она устраняла ограничения более ранних разведывательных систем, таких как спутники GRAB и POPPY, которые работали на низких орбитах и предлагали гораздо более короткие окна наблюдения.

Первый спутник программы JUMPSEAT был запущен в 1971 году с авиабазы Ванденберг (ныне Космическая база Ванденберг). Согласно пресс-релизу, миссия была успешной. Спутник эффективно собирал разведывательные данные, которые затем передавались американским агентствам национальной безопасности.

Всего на орбиту было запущено восемь спутников JUMPSEAT, последний из которых – JUMPSEAT 8 – был запущен в феврале 1987 года. Важно отметить, что программа оставалась в рабочем состоянии гораздо дольше, чем можно было бы предположить, исходя из дат запусков. Последние спутники были выведены из эксплуатации только в 2006 году.

В настоящее время Национальное разведывательное управление США разрабатывает новую архитектуру разведки, основанную на группировках из сотен небольших спутников, призванных обеспечить большую гибкость, устойчивость к помехам и потенциальным противоспутниковым атакам.

#сша #космос #история #спутники #ссср #разведка #космические технологии
Источник: nro.gov
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter