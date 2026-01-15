Неожиданно рано выходит новая версия смартфона от Google

В серии «A» Google традиционно выпускает доступную версию своих текущих смартфонов. Ожидается, что Pixel 10a станет следующим таким продуктом. Теперь, как сообщает Android Headlines, появились официальные рендеры смартфона. Дизайн не преподносит сюрпризов; телефон выглядит практически так же, как Pixel 9a. Фото: Android HeadlinesПо сравнению с полноценной серией 10, модуль задней камеры значительно меньше и не занимает всю заднюю панель. Фронтальная камера, как обычно, расположена в отверстии в верхней части дисплея.

Фото: Android HeadlinesИнсайдер Арсен Люпен недавно также раскрыл дату выхода и цены предстоящих телефонов Pixel. Здесь тоже сюрпризов немного, по крайней мере, что касается цен. Ожидается, что версия на 128 ГБ будет стоить около $500, а версия на 256 ГБ — $600. Однако есть небольшой сюрприз относительно даты выхода. Ожидается, что Pixel a будет выпущен раньше, чем в предыдущие годы, 17 февраля.

Ранее просочившиеся в сеть характеристики предполагали 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, как и у его предшественника. Технические характеристики камеры — основная камера 48 Мп, широкоугольный объектив 13 Мп и фронтальная камера 13 Мп — останутся без изменений, как и батарея емкостью 5100 мАч. Остается небольшой вопрос относительно чипсета. Утечки указывают на то, что Google не будет использовать новейший чип Tensor G5, который имеется в Pixel 10. Вместо этого, как сообщается, будет использоваться Tensor G4, тот же чип, что и в прошлом году.