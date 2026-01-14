Сайт Конференция
kosmos_news
Германия заказала восемь американских беспилотников MQ-9B SeaGuardian
БПЛА будут использоваться в качестве поддержки морских патрульных самолетов P-8A Poseidon, которые ВМС Германии готовятся развернуть.

18 декабря бюджетный комитет нижней палаты немецкого парламента (Бундестага) одобрил финансирование тридцати проектов в области вооружений на общую сумму 50 миллиардов евро. Большинство одобренных закупок были ожидаемыми, но заказ на американские беспилотники MQ-9B SeaGuardian MALE (Medium Altitude Long Endurance) мог показаться неожиданным. Дело в том, что Германия участвует в программе EuroDrone, в рамках которой она должна получить семь систем. Каждая из них состоит из трех летательных аппаратов и двух наземных станций.
12 января Федеральное управление по оборудованию, информационным технологиям и техническому обслуживанию Бундесвера подтвердило заказ восьми беспилотников MQ-9B SeaGuardian с четырьмя наземными станциями у компании General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).

Стоимость контракта не была указана. Однако сумма, утвержденная Бундестагом для этой закупки, составила 1,52 миллиарда евро. Эти деньги предназначены для покрытия поставки беспилотников, обучения экипажей немецкой морской авиации, поставки запасных частей и первоначальной поддержки в течение двух лет.

Как и планировалось, эти беспилотники MQ-9B SeaGuardian будут использоваться в качестве поддержки морских патрульных самолетов P-8A Poseidon, которые ВМС Германии готовятся развернуть. Ожидается, что они начнут эксплуатироваться в 2028 году.

Напомним, что MQ-9B SeaGuardian (или SkyGuardian) с продолжительностью полета более тридцати часов может нести оптоэлектронную турель MX-20, радар морского наблюдения SeaVue, акустические буи, контейнер Sage 750 для идентификации и отслеживания радиолокационных излучений и многое другое. По данным компании General Atomics, его можно было бы оснастить радаром Seaspray 7500E V2 с активной фазированной антенной решеткой (AESA). В рамках НАТО этот самолет приобретен Соединенными Штатами, Великобританией, Бельгией, Канадой и Данией.

#сша #германия #беспилотник #mq-9b seaguardian
Источник: naval-technology.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter