Спрос на электромобили оказался ниже ожиданий, поэтому General Motors уволит более тысячи сотрудников. Проблемы также испытывают Ford, Tesla и Rivian.

Американский автопроизводитель General Motors (GM) объявил, что понесет дополнительные убытки в размере $6 млрд в связи со свертыванием своих инициатив в области электромобилей. Также автогигант потратил $1,1 млрд на реструктуризацию в Китае.

В ответ на снижение спроса компания GM сократила производственные мощности по выпуску электромобилей, сославшись на истечение срока действия налоговых льгот и смягчение экологических норм в США. Акции GM упали почти на два процента на внебиржевых торгах. Напомним, президент США Дональд Трамп отменил налоговый вычет в размере $7500 для электромобилей. Также глава Белого дома ослабляет экологические нормы для автомобилей.

Компания Ford тоже проводит реструктуризацию своего убыточного бизнеса по производству электромобилей. Полностью электрическая версия большого пикапа F-150 будет снята с производства. В будущем Ford планирует больше сосредоточиться на гибридных автомобилях и на более компактных электрических моделях.

После успеха Tesla крупные американские автопроизводители General Motors, Ford и Stellantis инвестировали миллиарды долларов в расширение модельного ряда электромобилей. В рамках этой стратегии они также решили электрифицировать популярные в США пикапы. F-150 — одна из самых продаваемых моделей на американском автомобильном рынке. Однако электрические пикапы — будь то Ford или Tesla Cybertruck — так и не продавались в ожидаемых количествах. Отмена Дональдом Трампом субсидии в размере $7500 на покупку электромобилей нанесла рынку ещё один удар.

Бизнес Ford по производству электромобилей терпел миллиардные убытки квартал за кварталом — потери компенсировались автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и коммерческим транспортом. С новой автомобильной платформой Ford планирует начать производство более доступных электромобилей, цены на которые будут начинаться от $30 000.

Поставки Tesla также резко сократились в прошлом квартале после прекращения субсидирования электромобилей в США. Пионер в области электромобилей поставил клиентам по всему миру 418 227 автомобилей, что на 15,6% меньше, чем за тот же квартал предыдущего года. Тем временем в США в прошлом году покупатели автомобилей все чаще выбирали машины с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками, а в Европе другие производители укрепляли свои позиции на рынке электромобилей.

У конкурента Tesla, компании Rivian, которая в настоящее время работает только в Северной Америке, поставки в четвертом квартале упали на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9745 автомобилей. За весь год снижение составило 18%. Компания Rivian, партнер VW в разработке электронной архитектуры для будущих электромобилей немецкой группы, планирует увеличить продажи в этом году за счет значительно более дешевой модели.