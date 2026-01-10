Эрик Шмидт и его жена также рассматривают возможность создания дополнительных телескопических комплексов на Земле.

Космическому телескопу «Хаббл» более 35 лет. NASA запустило телескоп в космос 24 апреля 1990 года. Хотя он по-прежнему надежно предоставляет изображения, последние технологические разработки, естественно, обошли «Хаббл» стороной. Поэтому бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт и его жена объявили о намерении вложить значительные средства в создание новых телескопов. Более 30 лет телескоп «Хаббл» предоставляет изображения бескрайних просторов космоса. Изображение: Dima Zel/ShutterstockСистема телескопов призвана обеспечить «разнообразные подходы к пониманию неизмеримой Вселенной». Эрик и Венди точную сумму инвестиций не раскрыли.

Среди четырех запланированных телескопов — обсерватория «Лазули» (Lazuli), космический телескоп, который может заменить «Хаббл». Зеркало телескопа «Лазули» будет шириной около трех метров. Для сравнения, главное зеркало телескопа «Хаббл» имеет ширину 2,4 метра. Предполагается, что «Лазули» будет вращаться вокруг Земли на значительно большей орбите, чем его предшественник, запущенный в 1990 году.

Для Земли планируется создание еще трех телескопов или комплексов телескопов. В Техасе будет построена сеть из 1200 телескопов Argus Array с 28-сантиметровыми зеркалами. Кроме того, планируется создание радиотелескопа Deep Synoptic Array (DSA): в пустыне Невады будут установлены 1600 антенн высотой шесть метров.

Третий наземный проект — LFAST, инструмент для масштабируемой спектроскопии. Он будет содержать 20 зеркал диаметром 80 см в одном корпусе, обеспечивая таким образом наблюдательные возможности 3-метрового телескопа. Точные сроки завершения строительства этих четырех объектов пока не определены.

Эрик Шмидт был генеральным директором Google с 2001 по 2011 год. После этого он занимал должность исполнительного директора компании. После реструктуризации Google в 2015 году 70-летний Шмидт работал в той же должности в Alphabet. По оценке Forbes, его состояние составляет 36 миллиардов долларов.

По данным издания Ars Technica, финансирование подобных проектов состоятельными людьми не являются новым явлением. Это была распространенная практика до Второй мировой войны. Только с созданием космических агентств, таких как NASA, государственный сектор взял на себя всю ответственность за подобные проекты.

С появлением новых технологических достижений телескопы становились все больше и дороже (начиная со второй половины XX века), что потребовало государственного финансирования. Сейчас эта тенденция, похоже, меняется.