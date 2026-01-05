Бытовой робот с ИИ может складывать белье, доставать выпечку из духовки и разгружать посудомоечную машину

Ожидается, что 2026-й станет годом «прорыва» для бытовых роботов. Они должны эволюционировать от неуклюжих роботов-пылесосов к человекоподобным машинам, способным выполнять сложные задачи. LG сделала шаг в этом направлении. Источник: LGКорейская технологическая компания представила человекоподобного бытового робота CLOiD на выставке CES в Лас-Вегасе. Он имеет человекоподобные руки и пальцы и оснащен искусственным интеллектом. Источник: LGСогласно пресс-релизу LG, CLOiD может брать на себя множество домашних задач и освобождать пользователей от различных обязанностей. Это стало возможным, в частности, благодаря визуальному искусственному интеллекту, дополняющему систему обучения, включающую распознавание изображений, речи и действий. Бытовой робот LG CLOiD. Источник: LGПо данным LG, CLOiD может, например, достать молоко из холодильника или поставить выпечку в духовку. Он может самостоятельно стирать белье: загружать грязную одежду в стиральную машину, а также складывать и укладывать сухую одежду.

На изображениях видно, что человекоподобный робот LG достает посуду из посудомоечной машины и кладет ее туда. CLOiD, по-видимому, также может служить своего рода партнером по тренировкам. Робот может самостоятельно перемещаться по комнатам квартиры. Он передвигается на колесах. Естественно, он также должен уметь общаться с пользователями на естественном языке. Кроме того, он может отображать различные выражения лица на экране своей головы. Хотя LG не объявила конкретную дату запуска CLOiD, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем такой человекоподобный робот появится на рынке.