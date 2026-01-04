Французская бригада технического обслуживания начала испытания эксплуатационного экзоскелета, с помощью которого можно без особых усилий переносить грузы массой более 100 кг.

Несколько лет назад во Франции в рамках программы RAPID Главное управление вооружений (DGA) финансировало компанию RB3D для разработки экзоскелета. Напомним, что экзоскелет — это так называемый коллаборативный робот (или кобот), оснащённый мехатронными ногами и руками (то есть, сочетающий механику, электронику и информатику). Экзоскелет надевается на человека, который может без усилий поднимать грузы массой более 100 кг.

Как пишет портал Opex360, французская бригада технического обслуживания (BMAINT) объявила о проведении оценки нескольких моделей экзоскелетов, предоставленных компаниями RB3D и German Bionic. В BMAINT пояснили, что «испытания проводятся в технической, логистической и полевой среде». В ходе испытаний исследуются «повторяющиеся манипуляции и интеграция с индивидуальным снаряжением».

В испытаниях, проводимых с участием 8-го и 4-го полков материально-технического обеспечения армии, ставится цель выявить экзоскелеты, «действительно совместимые с будущим использованием в оперативном контексте». Цель: сохранение выносливости обслуживающего персонала.

Бригада материально-технического обеспечения армии не уточнила, какие модели экзоскелетов в настоящее время проходят оценку. По всей видимости, 8-й полк материально-технического обеспечения армии тестирует Exoviti и Exoback от RB3D, а 4-й полк получил Exia от German Bionic, последний из которых оснащен искусственным интеллектом.



