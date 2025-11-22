Компания Безоса намерена улучшить характеристики текущей модификации ракеты, в том числе нижняя ступень будет оснащена девятью двигателями BE-4 вместо семи.

Компания Blue Origin объявила о модернизации ракеты New Glenn, которая будет внедряться постепенно, начиная со следующего полёта. Кроме того, будет разработана новая версия системы со значительно большей грузоподъёмностью. Серия модернизаций охватит широкий спектр подсистем: от двигательной установки и авионики до системы посадки и возвращения ступени. Изменения будут внедряться постепенно, начиная с третьего запуска New Glenn. Следующий запуск ракеты может состояться в начале 2026 года. Источник: Blue OriginСистема не только вывела в космос марсианскую миссию NASA ESCAPADE , но и продемонстрировала возможность посадки нижней ступени. То есть её можно использовать в последующих миссиях, значительно снижая затраты. Нижняя ступень ракеты New Glenn оснащена семью двигателями BE-4, работающими на смеси сжиженного природного газа (СПГ) и жидкого кислорода. Верхняя ступень оснащена двумя двигателями BE-3U, работающими на жидком водороде и жидком кислороде. Одним из ключевых изменений является увеличение тяги в обоих случаях.

Тяга, развиваемая семью двигателями BE-4, увеличится с 17 219 кН до 19 928 кН. Тяга двигателей BE-3U увеличится с 1423 кН до 1779 кН. Компания Blue Origin уже провела первые испытания обоих двигателей, работающих на заданной повышенной тяге. Однако не раскрывается, как именно эти изменения повлияют на полезную нагрузку ракеты.

Изменения также напрямую повлияют на конструкцию ракеты. Например, Blue Origin планирует установить многоразовый обтекатель, усовершенствованный теплозащитный экран и внести изменения в конструкцию топливного бака. Однако компания не раскрывает, как именно эти изменения повлияют на полезную нагрузку и грузоподъемность ракеты, подчеркивая, прежде всего, что они позволят увеличить частоту полетов.

Пожалуй, самым интересным анонсом является более тяжелый вариант ракеты, известный как New Glenn 9x4, с девятью двигателями BE-4 на нижней ступени и четырьмя двигателями BE-3U на верхней. Компания Blue Origin объявила, что новая система не заменит текущую версию, а будет разрабатываться и использоваться параллельно. Для сравнения, стандартная версия New Glenn 7x2 имеет длину более 98 метров и способна выводить 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и более 13 тонн на геостационарную переходную орбиту.