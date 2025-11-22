Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Компания Blue Origin объявила о масштабной модернизации ракеты New Glenn
Компания Безоса намерена улучшить характеристики текущей модификации ракеты, в том числе нижняя ступень будет оснащена девятью двигателями BE-4 вместо семи.

Компания Blue Origin объявила о модернизации ракеты New Glenn, которая будет внедряться постепенно, начиная со следующего полёта. Кроме того, будет разработана новая версия системы со значительно большей грузоподъёмностью. Серия модернизаций охватит широкий спектр подсистем: от двигательной установки и авионики до системы посадки и возвращения ступени. Изменения будут внедряться постепенно, начиная с третьего запуска New Glenn. Следующий запуск ракеты может состояться в начале 2026 года.Источник: Blue OriginСистема не только вывела в космос марсианскую миссию NASA ESCAPADE , но и продемонстрировала возможность посадки нижней ступени. То есть её можно использовать в последующих миссиях, значительно снижая затраты. Нижняя ступень ракеты New Glenn оснащена семью двигателями BE-4, работающими на смеси сжиженного природного газа (СПГ) и жидкого кислорода. Верхняя ступень оснащена двумя двигателями BE-3U, работающими на жидком водороде и жидком кислороде. Одним из ключевых изменений является увеличение тяги в обоих случаях.

Тяга, развиваемая семью двигателями BE-4, увеличится с 17 219 кН до 19 928 кН. Тяга двигателей BE-3U увеличится с 1423 кН до 1779 кН. Компания Blue Origin уже провела первые испытания обоих двигателей, работающих на заданной повышенной тяге. Однако не раскрывается, как именно эти изменения повлияют на полезную нагрузку ракеты.

Изменения также напрямую повлияют на конструкцию ракеты. Например, Blue Origin планирует установить многоразовый обтекатель, усовершенствованный теплозащитный экран и внести изменения в конструкцию топливного бака. Однако компания не раскрывает, как именно эти изменения повлияют на полезную нагрузку и грузоподъемность ракеты, подчеркивая, прежде всего, что они позволят увеличить частоту полетов.

Пожалуй, самым интересным анонсом является более тяжелый вариант ракеты, известный как New Glenn 9x4, с девятью двигателями BE-4 на нижней ступени и четырьмя двигателями BE-3U на верхней. Компания Blue Origin объявила, что новая система не заменит текущую версию, а будет разрабатываться и использоваться параллельно. Для сравнения, стандартная версия New Glenn 7x2 имеет длину более 98 метров и способна выводить 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и более 13 тонн на геостационарную переходную орбиту.

#технологии #космос #ракета #blue origin #джефф безос #new glenn
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
18
Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
3
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
The National Interest: российская гидроакустическая система «Гармония» сделает океаны «прозрачными»
+
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
В Дубае Су-57 во время полёта показал макеты ракет Х-58УШК и РВВ-МД
+
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
2
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
На спутниковых фото обнаружены десятки древних ловушек для викуний в чилийских Андах
+
Археологи обнаружили в Польше созданный 2300 лет назад трепанационный инструмент
+
Канада в десять раз увеличит вклад в проекты Европейского космического агентства
+
Microsoft уведомляет клиентов о возможных рисках при использовании ИИ-агентов в Windows
+
BYD может представить в Европе очень компактный и доступный электромобиль Racco
+
Цены на электроэнергию в Германии взлетели на 58% за один день
1
Крупные российские банки хотят добиться отмены скидок на маркетплейсах Ozon, WB и «Яндекс Маркет»
5
В Дубае впервые показали бомбу ВКС РФ для поражения подземных командных пунктов УПАБ-1500ТВ-Э
+
NVIDIA выпускает срочное исправление GeForce Hotfix 581.94 из-за снижения FPS в играх на Windows 11
+
Программисты негативно восприняли очередную попытку Microsoft прорекламировать ИИ-агентов в Windows
+
ТМХ досрочно поставил в Новосибирск пять современных метропоездов «Ермак»
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
116
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
14
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3

Сейчас обсуждают

Евгений Шрайнер
09:06
Так, россияне как и украинцы собственно тоже вымирают. Просто смотреть коэффицент рождаемости и старение населения. Да в том же Китае проблемы с рождаемость и старением населения Скоро весь мир ис...
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Сергей Анатолич
08:31
Кинжал вас настигнет, британцы! Так что лучше оставайтесь на своём сраном острове и медренно вымирайте как и все еуропейцы.
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Дмитрий Патрушев
07:58
Пока интел чпокает тебя
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Сергей Иншаков
07:08
Главное чтобы интел как положено начпокал все хламудэ🥱
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Андрей Жуков
06:22
Вобщем целый год без ОЗУ. Как недавно с видеокартами от майнинга.
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
El Grechko
05:40
Обещают одно преимущество перед ПК - поддержку CEC, говорят аппаратная модификация потребовалась, так что просто аналог ты не соберёшь. О преимуществах перед консолями и говорить нечего, всё-таки библ...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
HP91
05:28
гляди и в 2100 году уже будет эксплуатироваться)
Импортозамещённый МС-21 совершил пока лишь 7,8% сертификационных полётов
Anton Demenchuk
03:44
На практике, если вдруг произойдет заморозка, выглядеть будет так. Укры будут обстреливать в наглую, а вся гейропа кричать что это мы нарушаем. Идиоты.
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Roditch
01:51
Лимит мощности повышен до 800 Вт, в сервисах объявлена неделя RTX5090...
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Vlud Karo
01:36
сделать андвервольт и возмжно уложиться на 3гц по ядру и3 гц по памяти
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter