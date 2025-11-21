Первый стартап, разрабатывающий новые ядерные реакторы, успешно вывел свой реактор на критичность, то есть состояние, при котором цепная реакция деления поддерживается с постоянной мощностью.

Стартап Valar Atomics, разрабатывающий небольшой модульный реактор, объявил о достижении критичности своего реактора. Это означает, что в испытательном реакторе, который Valar эксплуатирует совместно с Лос-Аламосской национальной лабораторией, происходит самоподдерживающаяся цепная реакция. Таким образом, Valar стал первым стартапом, добившимся этого прорыва. Недавно стартап получил финансирование в размере 130 миллионов долларов, включая инвестиции от Palmer Luckey и технического директора Palantir Шьяма Сандры.

Различные страны по всему миру, включая Францию и США, стремятся к возрождению атомной энергетики. Однако атомные электростанции чрезвычайно дороги, а их строительство может занять очень много времени. Поэтому атомная отрасль возлагает надежды на разработку новых, меньших по размеру и модульных реакторов. Ожидается, что стандартизация значительно снизит стоимость строительства таких реакторов.

В ядерных реакторах атомы бомбардируются нейтронами, что приводит к их расщеплению. При делении урана-235 выделяется от двух до трёх нейтронов, которые затем могут расщепить новые атомные ядра. Для управления цепной реакцией применяются меры, например, с помощью регулирующих стержней, обеспечивающие захват избыточных нейтронов.

Если выделяется лишь небольшое количество тепла – при использовании низкообогащённого топлива – реактор достигает «холодной критичности». Именно это компания Valar продемонстрировала на своём реакторе.

Немногочисленная техническая информация на сайте Valar свидетельствует о том, что компания разрабатывает высокотемпературный газовый реактор (ВТГР). Компания намерена использовать быстрые нейтроны, что обеспечивает высокую плотность энергии. Компания планирует использовать реакторы не только для производства электроэнергии, но и для обеспечения промышленных процессов теплом.