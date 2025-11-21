По сути, YouTube возвращает на платформу функцию, которая была отключена 6 лет назад. Это сделано для того, чтобы пользователям было проще общаться друг с другом.

Видеоплатформа YouTube — это, прежде всего, сервис, на котором пользователи смотрят видео. Хотя они могут общаться с другими зрителями и авторами в комментариях, YouTube не предлагает возможности прямого контакта. Но ситуация скоро изменится, как обещает компания в документе поддержки.

Сообщается, что YouTube экспериментирует с новой функцией, позволяющей делиться видео непосредственно на платформе. С помощью этой функции также можно будет общаться с другими пользователями. Это означает, что скоро можно будет общаться друг с другом в личных сообщениях и отправлять ссылки на отдельные видео, шортсы или прямые трансляции на YouTube.

На самом деле, это не совсем новая функция. Личные сообщения уже были доступны на YouTube. Видеоплатформа представила их в 2017 году, но прекратила их поддержку всего два года спустя. Платформа хотела улучшить коммуникацию через раздел комментариев. Теперь YouTube заявляет, что сообщество очень заинтересовано в этой опции.

Личные сообщения на YouTube будут работать несколько иначе, чем на других платформах. Сначала пользователям придётся отправить друг другу приглашение в чат. Разговор начинается только в том случае, если получатель принимает соответствующий запрос. YouTube, вероятно, делает это для того, чтобы незнакомцы не беспокоили зрителей спамом. Более того, можно пожаловаться на пользователей и заблокировать их сообщения, если они присылают контент, нарушающий правила YouTube.

Эта функция пока находится в экспериментальном режиме. YouTube изначально разрешил личные сообщения для ограниченной группы пользователей в Польше и Ирландии. Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователи YouTube должны быть не моложе 18 лет. YouTube также подчёркивает, что пользователи по-прежнему могут делиться видео на других платформах.