Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
YouTube добавит функцию для общения пользователей непосредственно на платформе
По сути, YouTube возвращает на платформу функцию, которая была отключена 6 лет назад. Это сделано для того, чтобы пользователям было проще общаться друг с другом.

Видеоплатформа YouTube — это, прежде всего, сервис, на котором пользователи смотрят видео. Хотя они могут общаться с другими зрителями и авторами в комментариях, YouTube не предлагает возможности прямого контакта. Но ситуация скоро изменится, как обещает компания в документе поддержки.

Сообщается, что YouTube экспериментирует с новой функцией, позволяющей делиться видео непосредственно на платформе. С помощью этой функции также можно будет общаться с другими пользователями. Это означает, что скоро можно будет общаться друг с другом в личных сообщениях и отправлять ссылки на отдельные видео, шортсы или прямые трансляции на YouTube.

На самом деле, это не совсем новая функция. Личные сообщения уже были доступны на YouTube. Видеоплатформа представила их в 2017 году, но прекратила их поддержку всего два года спустя. Платформа хотела улучшить коммуникацию через раздел комментариев. Теперь YouTube заявляет, что сообщество очень заинтересовано в этой опции.

Личные сообщения на YouTube будут работать несколько иначе, чем на других платформах. Сначала пользователям придётся отправить друг другу приглашение в чат. Разговор начинается только в том случае, если получатель принимает соответствующий запрос. YouTube, вероятно, делает это для того, чтобы незнакомцы не беспокоили зрителей спамом. Более того, можно пожаловаться на пользователей и заблокировать их сообщения, если они присылают контент, нарушающий правила YouTube.

Эта функция пока находится в экспериментальном режиме. YouTube изначально разрешил личные сообщения для ограниченной группы пользователей в Польше и Ирландии. Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователи YouTube должны быть не моложе 18 лет. YouTube также подчёркивает, что пользователи по-прежнему могут делиться видео на других платформах.

#youtube #видео #платформа
Источник: support.google.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
6
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
13
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
16
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
5
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
В России начались продажи городского автобуса Citymax 12 от ЛиАЗа
2
NVIDIA выпускает срочное исправление GeForce Hotfix 581.94 из-за снижения FPS в играх на Windows 11
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
33
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
21
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
12
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
12:57
Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если скорость чтения с ОЗУ медленная, а ядер много, то ядра будут находиться очень часто в состоянии ожидания, пока данные будут считаны с ОЗУ, а...
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
linux4ever
12:55
Эх, а он так надеялся, что это машиах за ним летит.
Профессор Гарварда Ави Леб по-прежнему не исключает версию искусственного происхождения 3I/ATLAS
Разыгрываем очко Бернигана.(псевдо Главврач)Присоединяйтесь
12:54
Берниган как утром покушал ?? а 3050 твоя конч
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Три кукушки"
12:53
Я ща гамаю в Борду 2, с полным физикс, на 6600 кале помимо постоянных фризов там будет 5 фпс с физикс
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Три кукушки"
12:49
один фиг, амудятина от нехватки памяти ещё быстрее сдохнет
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Разыгрываем очко Бернигана.Присоединяйтесь
12:46
Ты кончита орал что 8 гигов рулит и педалит у зеленых гомогеев.как ты быстро то переобулся
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Валерий Чернов
12:46
Уже сегодня такие ии инструменты не просто дополнение, а фундамент для новых бизнес моделей.
«Сбер» интегрировал нейросеть в ПО для автоматизации процессов в бизнесе
Куйбышев
12:46
Врача! Врача! Позовите главрача! Пусть клизмирует придурков Инфернально хохоча.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Рвем очко Бернигану (псевдо главврачу)
12:44
3050 конченое гавно которое просрало всем .сиди с своим огрызком и по помойкам шарься.Кончей весь экран заливает четкий тн 60 гц и радуеться хаххаха
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Александр Пономарев
12:38
когда видяха занимает три слота, а у тебя еще куда то надо звуковую карту воткнуть, так как встройка 7.1 нормально не раскладывает от слова совсем - все в кашу превращается
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter