Эксперты портала Kurier составили список из моделей автомобилей, которые увидели свет почти 30 лет назад, то есть в 1996 году. Данный временной рубеж был выбран не случайно: именно по прошествии этого времени автомобиль считается «классическим». Итак, следующие модели станут классикой в 2026 году.

Renault TwingoВ следующем году Renault Twingo будет перезапущен в электрической версии, которая в точности воспроизводит его оригинальный облик. Ещё в 1996 году эта модель привлекала внимание: необычная конструкция, просторный салон, несмотря на минимальные габариты, сдвижные задние сиденья.

Еще одна интересная модель – Peugeot 406. В конце 1990-х — начале 2000-х годов седан представлял собой сбалансированную среднеразмерную альтернативу немецким (VW Passat, Opel Vectra) и японским конкурентам.

С выпуском модели A4 B5 в 1996 году Audi прочно закрепила свои позиции в сегменте автомобилей среднего класса премиум. B5 сочетал в себе новый дизайн производителя с надёжной и качественной сборкой и предлагал широкий выбор двигателей. Audi A4 B5Audi A3 была также представлена в 1996 году и ознаменовала собой выход компании в новый, верхний сегмент компактных автомобилей.

BMW Z3, выпускавшийся с 1995 по 1996 год, представлял собой компактный двухместный автомобиль с классической компоновкой родстера. Он стал известным благодаря появлению в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз».

BMW Z3Ford Ka был компактным городским автомобилем, который подчёркивал простоту и практичность. Благодаря коротким свесам кузова, узкой колёсной базе и небольшому весу, он был особенно манёвренным на узких улицах и парковках.

Citroen Saxo был лёгким автомобилем, пришедшим на смену популярному AX в 1996 году и имевшим многие общие компоненты и двигатели с Peugeot 106. Небольшая снаряжённая масса (от 800 до чуть менее 1000 кг, в зависимости от версии) обеспечивала отличную динамику вождения, особенно в городе.

Mercedes-Benz SLK-класса (R170), выпускавшийся с осени 1996 года, был технически продвинутым родстером: его электрогидравлическая складная стальная крыша позволяла трансформировать автомобиль из купе в кабриолет за 25 секунд — новинка для того времени.

Mercedes-Benz E-Class Estate (S210), выпускавшийся с 1996 по 2003 год, представлял собой универсальную версию седана W210 и сочетал в себе классические премиальные характеристики производителя с удобством для семейного использования. Благодаря опциональному семиместному салону, высокой буксировочной способности и вместительному багажнику, он пользовался одинаковой популярностью у семей, представителей бизнеса и любителей дальних путешествий. Mercedes S210Porsche Boxster 986, будучи компактным родстером, был не просто «доступным» автомобилем в линейке Porsche – благодаря ему бренд сумел преодолеть сложный финансовый период. Благодаря центральному расположению двигателя и шестицилиндровому рядному двигателю, он обеспечивал ожидаемую от Porsche динамику вождения по значительно более низкой цене.