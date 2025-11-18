Физические кнопки могут быть перенесены с рамки iPhone на новый тип защитного чехла

В последние годы на iPhone появились новые кнопки: кнопка управления камерой и кнопка действия. Однако известно, что Apple хочет полностью отказаться от физических кнопок на своих телефонах. Ходят слухи, что Apple выпустит смартфон без кнопок в 2027 году, к 20-летию iPhone.

Источник: AppleЭтого можно добиться, в частности, перенеся физические кнопки с рамки телефона на защитные чехлы. Известный и в целом надежный источник утечек Digital Chat Station, по-видимому, получил информацию, указывающую на то, что Apple работает над новыми типами чехлов для телефонов.

В будущем Apple сосредоточится на разработке официальных защитных чехлов, чтобы они не были просто декоративными аксессуарами для защиты iPhone, пишет инсайдер в китайской социальной сети Weibo. По его словам, чехлы станут своего рода вторым сенсорным экраном iPhone. Подробности не разглашаются.

О планах Apple можно судить из опубликованного ранее патента. Согласно документу, защитные чехлы будут оснащены ёмкостными поверхностями или датчиками нажатия, которые заменят физические кнопки на корпусе iPhone.



Набросок из патента Apple показывает, как может быть реализован защитный чехол с сенсорным экраном. Источник: AppleЗащитный чехол и iPhone, как утверждается, взаимодействуют друг с другом через NFC. В патенте под названием «Чехол с функцией ввода для электронного устройства» (Case with input for electronic device) также упоминается биометрический ввод. Таким образом, вполне возможно, что iPhone можно будет разблокировать с помощью отпечатка пальца, используя сенсорный защитный чехол.

Выпустит ли Apple такие чехлы для телефонов и связано ли всё это с возможным юбилейным iPhone без кнопок — пока неизвестно. Однако вполне логично, что ведущая технологическая компания, как Apple, исследует такие инновации, как сенсорные защитные чехлы.