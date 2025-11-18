В последние годы на iPhone появились новые кнопки: кнопка управления камерой и кнопка действия. Однако известно, что Apple хочет полностью отказаться от физических кнопок на своих телефонах. Ходят слухи, что Apple выпустит смартфон без кнопок в 2027 году, к 20-летию iPhone.
Этого можно добиться, в частности, перенеся физические кнопки с рамки телефона на защитные чехлы. Известный и в целом надежный источник утечек Digital Chat Station, по-видимому, получил информацию, указывающую на то, что Apple работает над новыми типами чехлов для телефонов.
В будущем Apple сосредоточится на разработке официальных защитных чехлов, чтобы они не были просто декоративными аксессуарами для защиты iPhone, пишет инсайдер в китайской социальной сети Weibo. По его словам, чехлы станут своего рода вторым сенсорным экраном iPhone. Подробности не разглашаются.
О планах Apple можно судить из опубликованного ранее патента. Согласно документу, защитные чехлы будут оснащены ёмкостными поверхностями или датчиками нажатия, которые заменят физические кнопки на корпусе iPhone.
Защитный чехол и iPhone, как утверждается, взаимодействуют друг с другом через NFC. В патенте под названием «Чехол с функцией ввода для электронного устройства» (Case with input for electronic device) также упоминается биометрический ввод. Таким образом, вполне возможно, что iPhone можно будет разблокировать с помощью отпечатка пальца, используя сенсорный защитный чехол.
Выпустит ли Apple такие чехлы для телефонов и связано ли всё это с возможным юбилейным iPhone без кнопок — пока неизвестно. Однако вполне логично, что ведущая технологическая компания, как Apple, исследует такие инновации, как сенсорные защитные чехлы.