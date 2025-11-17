«Историческое соглашение», как его называют СМИ, с Францией будет включать поставки Украине системы ПВО SAMP/T, а в перспективе — истребителей Rafale.

Украина готовится 17 ноября подписать всеобъемлющее соглашение с Францией, которое значительно расширит возможности Воздушных сил этой страны. Сообщается, что документ будет охватывать, среди прочего, развитие боевой авиации, укрепление противовоздушной обороны и модернизацию ключевых армейских возможностей. Ожидается, что соглашение будет подписано в ходе визита президента Украины Зеленского в Париж 17 ноября.

Rafale в конфигурации «воздух-воздух». Источник: Вооруженные силы ФранцииПо данным СМИ, на переговорах рассмотрят вопросы о потенциальной поставке истребителей Rafale, разработке систем SAMP/T с ракетами Aster 30 и обучении пилотов. В настоящее время Украина ведет переговоры по современным самолетам с тремя странами — с Францией, Швецией и США. Киев заинтересован в трёх самолётах: F-16, Gripen и Rafale, которые предназначены для модернизации воздушного флота.

Ранее президент Франции Макрон планировал в 2021 году предложить истребители Rafale для замены советских МиГ-29, но позже эта тема затихла. Теперь же стороны вновь заговорили о поставках французского истребителя.

По неофициальным данным, окончательное соглашение может включать десятилетнее партнерство, в рамках которого Украина получит значительную поддержку в модернизации авиации и разработке долгосрочной стратегии развития ВВС. Ожидается, что соглашение будет охватывать не только поставку современных истребителей Rafale, но и зенитных ракетных комплексов SAMP/T, а также обучение украинских пилотов и технического персонала. Предположительно, документ также предусматривает сотрудничество в модернизации авиационной инфраструктуры – аэропортов, радиолокационных систем и логистики, необходимой для эксплуатации западных самолетов.