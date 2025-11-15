Сайт Конференция
kosmos_news
NASA на следующей неделе предоставит снимки межзвёздного объекта 3I/ATLAS с камеры HiRISE
На основе данных камеры с марсианского орбитального аппарата, возможно, удастся наконец выяснить есть ли у межзвездного объекта признаки искусственного происхождения.

Камера NASA HiRISE регулярно делает очень чёткие фотографии поверхности Марса. С 2006 года она находится на борту разведывательного орбитального аппарата, вращающегося вокруг Красной планеты. Записи находятся в открытом доступе в интернете на сайте HiRISE. Как сообщает гарвардский астроном Ави Леб, NASA наконец-то опубликует сделанные этой камерой снимки кометы 3I/ATLAS на следующей неделе.

Благодаря новым данным, возможно, удастся узнать новые подробности об этом межзвёздном объекте, который уже несколько месяцев озадачивает астрофизиков.


«Несколько источников сообщили мне, что NASA, как ожидается, опубликует снимки межзвёздного объекта 3I/ATLAS, полученные с помощью HiRISE», — написал Леб 14 ноября в своём блоге на Medium.

Сам Ави Леб, среди прочего, предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом. Выдвигалась даже теория о том, что это внеземной космический корабль, исследующий нашу Солнечную систему. Сейчас Леба в первую очередь интересует диаметр ядра и геометрия антихвоста 3I/ATLAS (он направлен в сторону Солнца, что очень нетипично для комет).

По его словам, предыдущее изображение высокого разрешения было получено космическим телескопом «Хаббл» 21 июля 2025 года и выявило аномальный антихвост, вытянутый к Солнцу, а не от Солнца, как в случае кометного хвоста.

Изображения с камеры HiRISE (расположена на зонде Mars Reconnaissance Orbiter) предоставят боковой вид антихвоста, а также пространственное разрешение. Детализация на снимках будет в 3 раза лучше, чем у космического телескопа «Хаббл».

Помимо прочего, камера HiRISE делает снимки в инфракрасном диапазоне, чтобы более внимательно изучить поверхность Марса. При постобработке изображений создается впечатление, что некоторые области планеты бирюзовые, но изображения не воспроизводятся точно такими, какими они были изначально.

Комета 3I/ATLAS — всего лишь третий межзвёздный объект, обнаруженный во время движения по Солнечной системе. Последние изображения кометы могут свидетельствовать, что она вообще развалилась на части. Ранее высказывались предположения, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом, однако новые данные ставят под сомнение эту спорную теорию.

#космос #nasa #астрономия #марс #исследование #нло #комета #3i/atlas
Источник: avi-loeb.medium.com
