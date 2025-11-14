Стоимость, как ожидается, за использование модели будут разными: от бюджетных до довольно больших для премиум-версий. Независимых тестов производительности пока нет, однако инвесторы разочаровались в презентации нового продукта.

На мероприятии Baidu World 2025 компания представила свою новейшую базовую модель ERNIE 5.0. Эта запатентованная модель автоматически обрабатывает и генерирует контент из текста, изображений, аудио и видео. В отличие от недавно выпущенной модели с открытым исходным кодом ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Thinking, доступной по лицензии Apache 2.0, ERNIE 5.0 остаётся закрытой и работает исключительно через сайт ERNIE Bot и API облачной платформы Qianfan для корпоративных клиентов.

Робин Ли, соучредитель и генеральный директор Baidu, выступает на ежегодном мероприятии компании Baidu World 2025. Фото: BaiduBaidu позиционирует ERNIE 5.0 как прямого конкурента OpenAI GPT-5 и Google Gemini 2.5 Pro. В слайдах с результатами тестов, представленных на мероприятии, ERNIE 5.0 Preview превосходит или соответствует ведущим западным моделям в области мультимодального мышления, понимания документов и обеспечения качества на основе изображений.

Модель демонстрирует особенно хорошие результаты в распознавании структурированных документов: по данным Baidu, ERNIE 5.0 превосходит GPT-5-High и Gemini 2.5 Pro в OCRBench, DocVQA и ChartQA – трёх бенчмарках для распознавания, понимания документов и анализа структурированных данных. В области генерации изображений модель достигает паритета с Google Veo3, согласно внутренней оценке GenEval. Однако независимая проверка этих результатов ещё не проведена.

Пока неизвестно, как ERNIE 5.0 покажет себя в независимых тестах. Например, новая модель ИИ пока не представлена на LMArena. Однако инвесторы, похоже, не были довольны презентацией. На открытии торгов 14 ноября акции Baidu резко упали после разочаровывающей презентации новой ИИ-модели.

Baidu позиционирует себя в среднем ценовом диапазоне. Стоимость ERNIE 5.0 составляет 0,85 доллара за миллион входящих токенов и 3,40 доллара за миллион исходящих токенов — значительно дешевле, чем GPT-5.1 (1,25/10 долларов), Claude Opus 4.1 (15/75 долларов) или Grok 4 (3/15 долларов), но заметно дороже, чем ERNIE 4.5 Turbo от Baidu (0,11/0,45 долларов). Такая ценовая стратегия отражает дифференциацию Baidu между моделями для массового производства и бюджетными моделями, а также моделями с высокой производительностью для сложных мультимодальных задач.