kosmos_news
Роботакси Waymo вперые протестированы на автостраде
Езда по дороге для скоростного движения автомобилей — самое сложное испытание для беспилотного такси.

Waymo, дочерняя компания Google Alphabet, специализирующаяся на мобильных технологиях, решает одну из самых сложных задач в области беспилотного вождения. Парк роботакси компании постепенно начнет предлагать коммерческие поездки по автострадам. Первоначально эта функция будет доступна для избранных пользователей в Финиксе (штат Аризона) и в калифорнийских мегаполисах Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

До сих пор автомобили постоянно избегали этих маршрутов, что часто приводило к увеличению времени в пути для пассажиров. Открывая маршруты по автомагистралям, Waymo отвечает на важный запрос клиентов и делает решительный шаг к повышению рентабельности. По данным Waymo, таким образом поездки могут сократиться на 50%.

Этот шаг тесно связан с необходимостью ездить в аэропорты, что практически всегда требует движения по автомагистралям. Как сообщает The Verge, трансферы из аэропорта и обратно чрезвычайно прибыльны и составляют значительную часть дохода сервисов заказа поездок, таких как Uber и Lyft. Поэтому Waymo одновременно расширяет свою сеть, включив в неё Международный аэропорт Сан-Хосе.

На первый взгляд, движение по шоссе кажется проще, чем городской трафик. Здесь нет пешеходов, велосипедистов и встречного транспорта. Но это впечатление обманчиво, когда речь идёт о полной автономности.

Основная проблема — скорость. При скорости 100 или 120 километров в час (что соответствует ограничениям скорости на шоссе в 65-75 миль в час, распространённым в Калифорнии и Аризоне) у системы гораздо меньше времени для принятия критически важных решений.

Ошибка, которая может привести к незначительной аварии в городе, может иметь катастрофические последствия на шоссе. Съезд с шоссе и въезд на него считаются особенно технически сложными. Роботакси должно точно предугадывать скорость и намерения нескольких водителей-людей на других полосах, чтобы безопасно вписаться в высокоскоростной разрыв.

Waymo подчёркивает, что её датчики (комбинация лидара, камер и радара) обладают круговым обзором и могут обнаруживать объекты на расстоянии до трёх футбольных полей. Однако резервирование системы для так называемых «пограничных случаев» важнее, чем дальность обзора.

Waymo заявляет, что тесно сотрудничает с соответствующими органами, такими как Калифорнийский дорожный патруль, для обеспечения соблюдения местных правил. Ближайшие месяцы покажут, сможет ли технология Waymo выдержать суровые условия вождения по автомагистралям.

#автомобили #роботакси #waymo #беспилотные такси
Источник: theverge.com
