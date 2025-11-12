Этот автомобиль чем-то напоминает Renault Symbioz. Официальные продажи уже начались, а его начальная стоимость составляет менее 30 000 евро.

Mitsubishi представила новый Grandis — гибридный внедорожник на базе Renault Symbioz, предназначенный, как сообщает автогигант, для молодых семей. Предлагаются два варианта: 1,3-литровый «мягкий гибрид» (104 кВт) и 1,8-литровый полногибридный (116 кВт). В полногибридной версии автомобиль будет использовать до 80% электроэнергии для движения по городу.

Японский автопроизводитель следует успешной стратегии: взять проверенную модель Renault и сделать из неё Mitsubishi. Этот подход уже использовался с Colt (Clio) и ASX (Captur). Дело в том, что обе компании являются партнёрами в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, так что ничего предосудительного в этом нет.

Название Grandis может показаться некоторым автолюбителям знакомым – это был минивэн, который японский производитель выпускал до 2011 года. Новый Grandis – это уже не минивэн, а внедорожник.

Базовая форма осталась такой же, как у Renault Symbioz; лишь передняя часть получила дизайн, разработанный самой Mitsubishi. В результате получился красивый, идеально подходящий для семей внедорожник длиной 4,41 метра с багажником объёмом до 1682 литров,. Интерьер также знаком по марке Renault: большой центральный сенсорный экран с различными приложениями Google. Управление простое, а функции, требующие быстрого доступа, активируются с помощью аналоговых кнопок. В их числе — кнопки управления аудиосистемой, которые, в типичном для Renault стиле, расположены в виде отдельного блока справа от рулевого колеса.

Электрохромная панорамная стеклянная крыша (доступная в топовой комплектации) создаёт приятную атмосферу в салоне. Хотя она не закрывает полностью все секции, её можно затемнить до матового оттенка, когда солнце слишком яркое. Эта функция, конечно же, также знакома по Renault.

Mitsubishi предлагает Grandis с двумя вариантами силовых агрегатов. «Мягкий гибрид» развивает мощность 104 кВт, а «полный гибрид» — 116 кВт. Взаимодействие двух систем привода безупречно, что делает Grandis комфортным и тихим транспортным средством, особенно в городских условиях, поскольку он может двигаться преимущественно на электротяге, при условии аккуратного нажатия на педаль газа.

По оценкам Mitsubishi, до 80% городских поездок можно совершить исключительно на электротяге. Более того, на электротяге можно двигаться со скоростью до 70 км/ч. Расход топлива по циклу WLTP составляет 4,3 литра на 100 км, в то время как «мягкий гибрид» требует 5,9 литра на 100 км.

Ещё одним убедительным аргументом для покупателей может стать 8-летняя гарантия на Grandis. Целевая аудитория нового Grandis — в первую очередь молодые семьи. Цены на новую модель составили менее 30 000 евро.