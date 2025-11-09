Спустя почти 10 лет после первой презентации электричекого спорткара Tesla предпринимает новую попытку вывести Roadster 2 на рынок.

На собрании акционеров Tesla не только была одобрена огромная компенсационная выплата Илона Маска. Генеральный директор объявил, что хочет открыть «совершенно новую главу» для компании. Среди прочего, он упомянул долгожданный Roadster 2.

Второе поколение Tesla Roadster было впервые представлено ещё в 2017 году. И вот, спустя почти 10 лет, оно наконец-то должно быть готово. Маск назначил презентацию электроспорткара на 1 апреля 2026 года. Выпск Tesla Roadster 2 в последние годы неоднократно откладывался.

Те, кто оформил предварительный заказ на Roadster 2 в 2017 году и заплатил за него 250 000 долларов, могут быть приглашены Маском на презентацию автомобиля. Всего несколько дней назад Маск пообещал в подкасте: «Могу гарантировать одно: презентация будет незабываемой. Незабываемой».

Даже если Roadster будет представлен в следующем году, автомобиль не поступит в производство немедленно. Генеральный директор Tesla заявил, что производство, как ожидается, начнётся через 12–18 месяцев. Таким образом, есть все основания для дальнейших задержек и переносов выхода на рынок.

На годовом общем собрании акционеров Маск также объявил, что производство двухместного роботакси «Cybercab» начнётся в апреле. В долгосрочной перспективе Маск намерен поставить 20 миллионов автомобилей, эксплуатировать миллион роботакси и продать миллион роботов.

Он также планирует в будущем производить высокопроизводительные процессоры для искусственного интеллекта. Для строительства крупного завода по производству этих чипов Маск упомянул о возможности партнёрства с американской корпорацией Intel. В основе этих планов лежит разработка собственных чипов для искусственного интеллекта Tesla.

Чип пятого поколения (AI5) планируется запустить в мелкосерийном производстве в 2026 году, а массовое — с 2027 года. Tesla также сотрудничает с TSMC и Samsung. Ожидается, что новый чип будет потреблять всего около трети электроэнергии, потребляемой топовой моделью Nvidia, при этом его стоимость составит всего одну десятую от себестоимости производства.