kosmos_news
Во Франции Mirage 2000D планируется использовать как испытательный самолёт для боевого ИИ
Истребитель 1980–90-х годов получил новое вооружение, а также интеграцию нового компьютера с открытой архитектурой.

В недавнем интервью журналу Air Fan начальник штаба французских ВВС генерал Жером Белланже заявил, что, несмотря на свой возраст, Mirage 2000D «еще не сказал своего последнего слова». Он пояснил, что этот самолет будет предназначен для борьбы с беспилотниками.
В ходе модернизации RMV (Mid-Life Renovation) Mirage 2000D получил новые опции, включая возможность нести пушечный контейнер, ракеты класса «воздух-воздух» MICA IR и оптико-электронный блок TALIOS. Однако основные изменения коснулись не только вооружения.

Как пояснили полковники Арно Дене и Александр Рибо, заместитель командующего Центром военно-воздушных экспертиз (CEAM) и технический директор CEAM по инновациям соответственно, интеграция нового компьютера с открытой архитектурой позволила «автоматизировать» этот истребитель 1980–90-х годов.

Так, эскадрилья оперативных информационных систем и киберзащиты (ESIOC) Центра ведения боевых действий в воздухе (CEAM) разработала для самолёта приложения LION (интегрированное оперативное навигационное программное обеспечение), LIANE (интегрированное бортовое навигационное программное обеспечение) и SINGE (интегрированная система управления навигацией и оборудованием).

Наличие так называемого «открытого» компьютера на борту Mirage 2000D RMV даёт ряд преимуществ. Во-первых, теперь можно обновлять приложения, разработанные ESIOC, для их постоянной адаптации к эксплуатационным потребностям. Во-вторых, это решение позволяет интегрировать алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Как подчеркнул полковник Рибо, этот самолёт послужит «испытательной платформой» для французских ВВС в этой области. Таким образом, по его словам, «Mirage 2000D становится настоящим испытательным полигоном для искусственного интеллекта, разрабатываемого в Центре боевых действий в воздухе».

#авиация #франция #ии #самолет #истребитель #ввс #mirage 2000d #боевой ии #открытая архитектура
Источник: youtube.com
