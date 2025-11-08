Все новые товары поддерживают стандарт Matter, позволяющий устройствам разных производителей работать вместе в одной сети.

IKEA представила новую серию товаров для «умного дома», состоящую из 21 позиции. Все они основаны на универсальном стандарте Matter. В новую линейку входят новые интеллектуальные осветительные приборы, различные датчики и системы управления.

Фото: IKEAЛинейка светильников Kajplats представлена в 11 вариантах, включая лампочки разных размеров и форм с регулировкой яркости и возможностью свечения разными цветами. Также появились новые датчики движения, качества воздуха, температуры, влажности и протечек воды. Для управления товарами доступны новые пульты дистанционного управления с различными функциями и умная розетка, которая может сделать любой электроприбор «умным».

Для всех товаров Matter требуется наличие хаба для «умного дома». Для этой цели IKEA предлагает Digigera Hub. Это устройство также может управлять устройствами других производителей через стандарт Matter. Оно также выполняет функцию моста, делая старые продукты IKEA для «умного дома» совместимыми с Matter.

Датчик качества воздуха AlpsTUGA (измеряет CO 2 , частицы, температуру и влажность). Фото: IKEA

По данным IKEA, дата начала продаж и цены могут варьироваться в зависимости от рынка.

В категории световых устройств представлена серия KAJPLATS:

стандартная круглая лампа E27/E26 (диаметр 60 мм), меняющая цвет, со световым потоком 1055 люмен (лм);

лампы E27/E26 с регулировкой яркости: белый свет 470 лм, 1055 лм и 1521 лм;

компактная лампа P45 E14 с регулировкой яркости 470 лм или 806 лм, с регулировкой цвета (также 806 лм);

направленный точечный светильник GU10, меняющий цвет (470 лм) и диммируемый (575 лм);

лампы из прозрачного стекла (E14 470 лм, E27 60 мм 470 лм, E27 95 мм 810 лм), с регулировкой яркости для декоративных целей.

Также были представлены датчики:

датчик движения MYGGSPRAY для использования внутри и снаружи помещений;

датчик открытия дверей и окон MYGGBETT с функцией оповещения;

датчик температуры и влажности TIMMERFLOTTE;

датчик качества воздуха ALPSTUGA (измеряет CO 2 , частицы, температуру и влажность);

, частицы, температуру и влажность); датчик воды KLIPBPOK с сигнализацией и уведомлением через приложение.

Пульты дистанционного управления и умные розетки: