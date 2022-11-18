За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Не очень давно я модифицировал китайскую 2U башню для улучшения её рабочих характеристик, после моих модификаций она начала рассеивать на 25% больше тепла, но "эксперты" в комментариях конечно же негодовали пытаясь меня поучать как "надо" делать.

Я выделил наиболее адекватный комментарий из статьи про модификацию радиатора, хотя не обошлось без софизма, когда комментатор фактически обзывает меня "ребенком" используя логическую конструкцию с "желанием", но суть не в этом...

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Суть в том, что "эксперты" яростно пытались навязывать что я сделал радиатор только хуже, и вообще теплового контакта якобы больше нет между трубками и ребрами радиатора после его сборки назад.

И вообще нужно было паять ребра к пластинам, ну или на худой конец термоклей использовать, а проблема дешевых радиаторов якобы в том, что они не пропаяны, но ни в коем случае не в качестве самих трубок и прочих конструктивных нюансов, т.е. есть пайка значит топ, нет пайки значит "шелупонь"...

реклама

Но прошло немного времени, и при реальном тестировании выяснилось, что модифицированный мною радиатор выдержал уже ~100 Вт тепла от процессора, когда в заводском виде он выдерживал чуть меньше 80 Вт, люди которые кричали про зазор между трубками и пластинами куда-то испарились естественным образом, но появились другие, что не стыдились нагло искажать факты...

Что же на этот раз я неправильно сделал? Да ничего, мне просто суют в нос заводской радиатор что задохнется в закрытом корпусе, когда моя система охлаждения выбрасывает нагретый воздух не под себя, а сразу за пределы корпуса, при этом комментатор нагло врет говоря что система охлаждения отводит лишь 80 Вт, когда результаты показали ~100 Вт.

И да, по поводу закрытой крышки корпуса, абсолютно никаких заметных изменений сколько не закрывал я эту несчастную крышку с видеокартой GTX 1070, если изменения и были, то максимум на уровне погрешности, ибо в корпусе у меня сквозное и разделенное проветривание, внутри корпуса попросту ничего не нагревает воздух ощутимо, ибо основные источники нагрева выбрасывают нагретый воздух сразу наружу корпуса.

реклама

В общем комментаторы, как обычно... Но перейдем к делу.

Я решил проверить, вдруг смогу еще больше выжать из башни если между трубками и ребрами добавлю термоинтерфейс... Так сказать заполню "90% пустого пространства между трубками и ребрами"...

Паять алюминий с медью конечно же не вариант, а теплопроводного клея у меня нет, но обычная термопаста отлично заменит клей, потому я выбрал КПТ-8 как наиболее надежный и подходящий вариант учитывая консистенцию и особенности пасты.

реклама

Есть у меня еще GD100, но она не настолько плотная как КПТ-8, а золотистую HY610 я еще недостаточно хорошо "освоил", и не уверен подойдет ли она для применения в моём случае.

Так или иначе мне нужно было разобрать уже модифицированную башню, и я это сделал без особого труда:

Вот я и расчехлил КПТ-8, и принялся мазать трубки собирая радиатор обратно.

Если смотреть по следам пасты, то мизерный зазор действительно есть с одной стороны трубки в каждом из отверстий, теоретикам этого в принципе уже достаточно будет, чтобы кричать про зазоры на каждом углу, но не нужно себя обманывать, с одной стороны зазор - с другой контакт, и стороны с зазором успешно заполнены пастой.

Не торопясь за вечер я собрал радиатор, и тут следует сказать о серьезной проблеме, паста будет активно собирать пыль и грязь из воздуха образуя вокруг себя "пробки".

Но для тестов это не критично, сейчас самое главное чтобы паста вытеснила воздух в зазорах между трубками и ребрами, и с этой задачей КПТ-8 прекрасно справилась, причем важно заметить, я выбрал именно КПТ-8 за её вязкость и плотность в совокупности с неплохой теплопроводностью, GD100 точно не смогла бы качественно заполнить зазоры в радиаторе.

Радиатор установлен, все как обычно.

Настало время тестов, извиняться за плохое качество скриншотов я не буду, требуйте извинений от Microsoft за это, ибо в таком качестве скриншотов виноват композитор Windows 10 который масштабирует выставленные в настройках экрана 1920x1080 до разрешения монитора 2560x1440 что подключен вместе с FullHD картой захвата.

У меня были надежды что радиатор сможет вытянуть хотя бы 110 Вт, но увы, улучшений абсолютно никаких после добавления пасты между трубками и ребрами радиатора... Радиатор все так же отводит около 100 Вт тепла от процессора, как и без заполнения зазоров.

Можно конечно форсировать турбину повысив обороты и воздушный поток, но тогда ПК будет шуметь как ноутбуки под нагрузкой, но зато можно будет 105-110 Вт отвести, а может и больше...

-

--

---

Почему нет улучшений?

На этом фото прекрасно видно, зазор есть, но с одной стороны, с другой стороны явный прямой контакт металлов.

Почему прямой контакт металлов важен? Достаточно просто посмотреть на теплопроводность металлов и все встанет на свои места.

Да, пластины у меня не могут обжать трубку со всех сторон после разборки, но контакт пластин с трубками никуда не исчез, он неравномерный, но есть, именно этот контакт металлов проводит основную массу тепла, именно поэтому от термопасты нет абсолютно никакого заметного эффекта в итоге.

Второй нюанс состоит в коэффициенте теплового расширения металлов, при нагревании пластины и трубки деформируются, зазор уменьшается и контакт пластин с трубками только сильнее от этого, роль пасты в зазоре еще сильнее сходит на нет...

Опытные люди имевшие дело с горячей опрессовкой нескольких стальных деталей прекрасно понимают о чем идет речь, а так же люди которые реально учились в свое время, а не пинали дилдо под партой.

Самый простой и практичный пример применения эффекта теплового расширения металлов, разогрев нужен чтобы металл деформировался и появился зазор позволяющий сорвать гайку с болта.

И специально для людей, которые верят во всемогущество паяных трубок в радиаторах ЦП/ГП...

Если трубка отвратительного качества с теплоносителем который плохо переносит тепло, то никакая пайка не поможет, тем более производители паяют только лишь формально, в реальности припой порой даже не попадает между трубкой и ребрами радиатора, а если и попадает, то совсем незначительно и существенной роли не играет в передаче тепла...

На фото отлично видно насколько пайка "полезна", припоя не хватило даже заполнить смотровое окошко, о какой эффективной передаче тепла через припой может идти речь я не представляю.

-

--

---

Заключение

Изначально радиатор в заводском виде мог отвести лишь ~80 Вт тепла от процессора, меня это не устраивало и я его модифицировал.

После модификации "эксперты" в комментариях начали на меня "бочки катить" и вообще обесценивать всю проделанную работу, мол я все зря делал и сделал якобы только хуже.

Но в реальности модифицированный радиатор смог отвести уже ~100 Вт тепла от процессора, что на ~25% лучше заводского исполнения.

И вот я переделал радиатор по "заветам экспертов" из комментариев, да, я применил термопасту вместо клея, но сути это не меняет в краткосрочной перспективе, стал ли радиатор от этого лучше отводить тепло? Нет, от слова совсем, а даже если и стало лучше, то это улучшение не выходит за пределы погрешности и поправок на разницу комнатной температуры.

Сколько криков было и упреков в мою сторону, мол я все делаю только хуже, но увы, реальность сурова к диванным "экспертам" из комментариев...

Каков из этого вывод можно сделать? Очень простой, никогда не следует серьезно слушать комментаторов под статьями, комментатор сегодня есть, а завтра он уже под другим именем пишет чушь оторванную от реальности где-то еще ввиду своей некомпетентности.

А особо "злостные" комментаторы имеют наглость еще искажать факты и делать подмену условий/понятий и т.п. прибегая к софизму...

Я, как автор не могу себе позволить подобное поведение, я не могу просто так сказать что паста в радиаторе бессмысленна, именно поэтому я потратил свое время на разборку и обратную сборку радиатора, а так же проверил в деле и посмотрел на "эффект" от проделанной работы.

Поможет ли пайка радиатору улучшить его характеристики? Очень сомневаюсь, я из радиатора уже выжал все, осталось только работать над активной частью системы охлаждения, увы, но пайка не позволит выжать значительно больше чем радиатор уже может...

Теперь я точно могу сказать, что смысла в термоинтерфейсе нет между трубками и ребрами радиатора при аналогичной конструкции, неравномерный контакт металлов выполняет ~99% работы по передаче тепла, то что я намазал пасту только добавило проблем...

Теперь эта паста будет собирать пыль из воздуха что приведет к ускоренному засорению радиатора в процессе работы, думаю есть смысл промыть радиатор, чтобы убрать бессмысленную пасту из зазоров, но делать этого я не буду, интересно посмотреть что из этого выйдет в процессе работы со временем.

Я более чем уверен, что под этой статьей набегут очередные "эксперты", если вы из числа таких, то не стесняйтесь, вы не только создаете активность, но и приносите интересные идеи порой.

Главное не опускайтесь до откровенного информационного шума, это некрасиво, мне от этого ни горячо ни холодно, а себя позорите оставляя подобные комментарии, просто говорю вам в лоб это, если вдруг не понимаете сами...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



