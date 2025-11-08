Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность освободить Венгрию от санкций, введенных против российской нефтяной промышленности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп встретились в Вашингтоне. Этот визит Орбана, предположительно, направлен на укрепление его политических позиций в стране. В ходе встречи обсуждалось освобождение Венгрии от санкций США из-за покупки нефти у российских компаний.



Венгерская делегация многочисленна и состоит из представителей СМИ, обороны, политики и бизнеса. Одной из тем для обсуждения, безусловно, стал энергетический сектор. Считается, что потенциальным шансом на победу Орбана на выборах является освобождение Будапешта от санкций, введенных США против российских нефтяных гигантов.

Согласно Reuters, Трамп заявил, что США думают разрешить Венгрии покупать нефть у России. Главным аргументом в пользу освобождения Будапешта от американских санкций является отсутствие у Венгрии выхода к морю.

«Мы рассматриваем этот вариант, потому что Орбану очень сложно получать нефть и газ из других регионов. У Будапешта нет такого преимущества, как выход к морю», — цитирует издание президента США.

По данным экспертов, президент Трамп рассматривает Орбана как своего рода «родственную душу», оказывающую поддержку нынешней администрации США в Европейском союзе. Эта симпатия к Будапешту прозвучала и во время «выговора» Трампа европейским лидерам на недавнем саммите ООН. Первоначально президент США заявил, что Будапешт поддержит его призыв к ЕС о немедленном отказе от импорта российских энергоносителей. Неделю назад Трамп признал, что Орбан просил его об освобождении Венгрии от санкций, введённых против российских нефтяных компаний.

В настоящее время Венгрия получает более 80% потребляемой нефти по трубопроводу «Дружба», а в последние годы импорт из Москвы даже увеличился. Что касается природного газа, то в 2021 году Будапешт подписал с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку 4,5 млрд кубометров газа в год.